Nuevo ecógrafo permitirá realizar diagnósticos pediátricos a pie de cama

Los profesionales del centro de salud ya cuentan con formación para utilizar la tecnología.

El ecógrafo de última generación donado por Rotary Club Paysandú al Hospital permitirá realizar diagnósticos directamente junto a la cama de recién nacidos, niños y adolescentes internados en el propio nosocomio sanducero.

El costo del equipo es de 44.645 dólares (IVA incluido) de acuerdo a lo señalado a la diaria por Jorge Roveta de Rotary Club Paysandú. Llegaría a Paysandú en la primera quincena de agosto.

El director Sergio Venturino explicó que el equipo podrá trasladarse entre las salas de Neonatología y Pediatría para estudiar a recién nacidos, niños y adolescentes sin necesidad de movilizarlos a otros sectores.

Los profesionales del centro ya cuentan con formación para utilizar esta tecnología.

El director del centro de salud, doctor Sergio Venturino, explicó en conferencia de prensa que el equipo estará destinado principalmente a los servicios de Neonatología y Pediatría. Se podrá comenzar a utilizar inmediatamente después de su llegada.

La nueva herramienta permitirá realizar ecografías transfontanelares en recién nacidos, estudios cardíacos y diferentes evaluaciones en pacientes pediátricos y adolescentes.

El equipo también estará disponible para los pacientes internados en Pediatría, lo que ampliará las posibilidades de diagnóstico dentro del propio servicio.

Una de las principales ventajas será evitar el traslado de los pacientes más pequeños hacia otros sectores del hospital.

El director expresó la importancia de “tener el diagnóstico al pie de la cama y no tener que trasladar a estos niños o recién nacidos”.

Esta característica resulta especialmente importante en pacientes delicados, bebés prematuros o niños que, por su condición, requieren reducir al mínimo los movimientos dentro del centro asistencial.

Al tratarse de un equipo portátil, podrá llevarse a cada uno de los servicios según las necesidades médicas.

“Lo podemos trasladar tanto a Neonatología como a Pediatría. Cuando llegue, lo pondremos inmediatamente en funcionamiento”, aseguró Venturino.

El director destacó que la incorporación no solo beneficiará al equipo de médicos imagenólogos del hospital.

Los pediatras y neonatólogos también podrán utilizar el ecógrafo para determinados estudios, ya que varios profesionales de estos servicios se han formado durante los últimos años en diagnóstico por ultrasonido.

“La tecnología permite que no solamente los médicos imagenólogos, sino también los pediatras que tenemos en el servicio puedan manejar este tipo de herramientas”, explicó.

Esa posibilidad ayudará a acortar los tiempos y obtener diagnósticos más precoces, un aspecto fundamental para definir rápidamente tratamientos o nuevas evaluaciones.

Venturino señaló que el uso de ecógrafos por parte de los médicos que atienden directamente al paciente se encuentra cada vez más extendido en hospitales de referencia.

“Hoy se utiliza más el ecógrafo que el estetoscopio en hospitales de referencia, tanto nacionales como internacionales” afirmó.

La práctica conocida como ecografía a pie de cama permite que el profesional realice una primera valoración en el mismo lugar donde se encuentra internado el paciente.

El procedimiento no sustituye todos los estudios especializados, pero brinda información inmediata y puede orientar las decisiones clínicas.

El director remarcó que los médicos del Hospital de Paysandú cuentan con competencias para efectuar determinados exámenes, mientras que los estudios de mayor complejidad continuarán bajo la responsabilidad del equipo de imagenología.

“Va a servir de soporte para los médicos imagenólogos que son nuestra referencia, pero existen estudios que los pediatras y neonatólogos ya están capacitados para realizar”, señaló.

Venturino también destacó que, por tratarse de un equipo de última generación, contará con diferentes funciones y posibilidades de uso.

La tecnología permitirá responder a diversas necesidades de los servicios y mejorar la capacidad diagnóstica sin depender siempre del traslado de los pacientes o de la disponibilidad de equipos ubicados en otras áreas.

El ecógrafo llegará al Hospital Escuela del Litoral mediante una donación de Rotary Club Paysandú, financiada a través de una subvención global de la Fundación Rotaria.

Una vez recibida la dirección, informará oficialmente su puesta en funcionamiento.

La incorporación fortalecerá la atención de recién nacidos, niños y adolescentes, pero también acompañará el proceso de formación que vienen realizando los profesionales del hospital.

Para Venturino, contar con tecnología y personal capacitado permitirá avanzar hacia diagnósticos más rápidos, seguros y cercanos al paciente.