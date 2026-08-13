Paysandú y el desafío de salir de la “media tabla” del desarrollo

Juan José Pandolfo centra el debate sobre el futuro del departamento y destaca un estudio de ANDE y OPP que identifica los sectores con mayor potencial para impulsar el crecimiento económico y social.

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La discusión sobre el modelo de desarrollo de Paysandú se instaló a partir de una consulta de la diaria al analista y gestor público Juan José Pandolfo, quien plantea una pregunta que considera central para el futuro del departamento: “¿Estamos conformes los sanduceros con ser un departamento de media tabla en lo que hace a desarrollo?”.

Pandolfo sostiene que existe un amplio conjunto de actores sociales, empresariales y académicos que no se resignan a esa realidad y trabajan diariamente para generar nuevas oportunidades de crecimiento económico y social. En ese contexto, destaca la importancia de las Agendas Regionales de Desarrollo Económico y Competitividad Territorial, una iniciativa impulsada por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Según explica, este trabajo busca articular las prioridades nacionales con las capacidades y características propias de cada territorio, permitiendo diseñar estrategias diferenciadas que aprovechen las fortalezas productivas y atiendan los desafíos específicos de cada región.

Pandolfo recordó además su participación en una instancia desarrollada en el ex Anglo junto con representantes del sector público, empresas, academia y el centro comercial, donde se analizaron las áreas con mayor potencial para el desarrollo de Paysandú. Allí, afirmó, se presentaron datos respaldados por estudios de economistas uruguayos que deberían ser considerados al momento de planificar el futuro del departamento.

Los sectores estratégicos

De acuerdo con la priorización realizada para Paysandú, los sectores con mejores perspectivas de desarrollo son: Economía del conocimiento; Alimentos y bebidas; Turismo, comercio y servicios vinculados; Producción familiar; Logística y transporte, y Metalúrgica y servicios conexos. La evaluación tomó en cuenta variables como generación de empleo, potencial regional, competitividad, sostenibilidad ambiental y social, posibilidades de acción local y encadenamientos productivos.

A nivel regional, el análisis para el litoral presenta algunas diferencias. En ese caso, el primer lugar es ocupado por los servicios profesionales y técnicos de alto valor agregado, seguidos por turismo, comercio y servicios, mientras que logística y transporte aparecen en tercer lugar.

Los desafíos pendientes

Más allá de identificar los sectores prioritarios, Pandolfo advierte que el desarrollo no depende únicamente de la voluntad política o empresarial. Entre las principales restricciones detectadas aparecen las capacidades humanas, la infraestructura y el acceso al financiamiento.

En ese sentido, entiende que el camino para avanzar requiere una articulación efectiva entre la academia, las empresas y el Estado, una fórmula que considera indispensable para generar transformaciones sostenibles.

La reflexión tiene una referencia a experiencias de trabajo colaborativo como “TejeRedes”, iniciativa que le fue señalada por la profesional sanducera Helena Piacenza como un ejemplo de construcción colectiva y generación de vínculos para impulsar proyectos de desarrollo.

Para Pandolfo, Paysandú cuenta con recursos, capacidades y oportunidades para dar un salto cualitativo. La clave, sostiene, está en construir consensos y coordinar esfuerzos para convertir esas potencialidades en una estrategia concreta de crecimiento y competitividad.

Pandolfo estudió Gestión Pública en la Academia de Ciencias Sociales y Gestión Pública de Bulgaria en la ciudad de Sofía. Cuenta con un diplomado en Marketing del Centro de Estudios de Alta Capacitación de Barcelona, un diplomado en Gestión Cooperativa FCEA-Cudecoop y formación en Negociación Modelo Harvard Theory and Tools del Harvard Negotiation Proyect, entre otros títulos.