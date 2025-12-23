Este lunes comenzó formalmente el “Diálogo por una Estrategia Nacional de Desarrollo”, ámbito que encabeza a nivel de gobierno la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y, desde un rol de secretaría técnica, la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). Las partes involucradas desde la sociedad civil son el PIT-CNT, por parte de los trabajadores, y la Confederación de Cámaras Empresariales (CEE), por parte de los empresarios. También está prevista la participación de la academia, entre otros actores.

En este primer encuentro, y luego de planteos realizados por las partes, se entregó un documento borrador desde el gobierno sobre lo que se pretende que sea la hoja de ruta y los objetivos del diálogo sobre desarrollo. El presidente de ANDE, Juan Ignacio Dorrego, en diálogo con la diaria marcó como antecedente lo que fue la Estrategia Nacional de Desarrollo 2050, un documento elaborado en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Subrayó que este fue “encajonado” en el período anterior, pero que ahora –incluso por impulso del propio presidente de la República, Yamandú Orsi– se entiende que se debe “encauzar ese proceso”.

Según Dorrego, la reunión desarrollada el lunes sirvió para “institucionalizar” el espacio, sumando no solo la “voluntad” del gobierno, sino de actores “nacionales” vinculados al “desarrollo”. El documento presentado a las partes pone sobre la mesa tres componentes programáticos para el diálogo: ciencia, tecnología e innovación; cadenas de valor y sectores prioritarios, y desarrollo regional y territorial integrado. Asimismo, se deja constancia de la existencia de dos “ejes transversales”, vinculados al “empleo de calidad como criterio orientador” y la importancia de tener en cuenta las transiciones “verde” y “digital”.

El presidente de ANDE apuntó que con este rumbo se plantea una “agenda muy concreta de implementación” a partir de 2026. Se prevé la realización de “instancias abiertas a todo público, seminarios internacionales” y un proceso de “sistematización de la documentación” ya existente en la materia. A partir de allí, el “grupo de gobernanza” se encargará de ir “sistematizando, procesando y tomando conclusiones”.

“Esperamos un primer semestre muy intenso”, comentó Dorrego sobre las actividades. Agregó que está previsto que algunas “decisiones” extraídas de ese espacio comiencen a implementarse en el segundo semestre. En ese sentido, y más allá de los ejes, se plantean una serie de “misiones” que son las que, en definitiva, delimitan el rumbo del diálogo.

Una de las misiones tiene que ver con la “productividad”. Según Dorrego, es necesario alcanzar un sector productivo que “logre romper con esa trampa de baja productividad” que en los últimos años “ha avanzado por debajo del 1%”. Como segunda misión, el jerarca se refirió a la “competitividad”. En particular, el presidente de ANDE marcó el desafío competitivo que tienen “las micro, pequeñas y medianas empresas”. Detalló que las posibilidades de avanzar en ese segmento tienen que ver con aspectos internos como la formación o la incorporación de tecnología, pero también con ciertos “aspectos de regulación”.

Por último, la tercera misión tiene que ver con “acelerar una transición hacia modelos de producción sostenible”. “Más allá de ser una necesidad por cuestiones ambientales, sociales, también es un espacio de buenas oportunidades para la producción en nuestro país por las características de la matriz productiva”, comentó Dorrego.

La visión de trabajadores y empresarios

“La base productiva actual no está solventando la vida buena de nuestro pueblo sobre la base del trabajo de calidad”, comentó a la diaria el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, valorando de buena manera el inicio de la instancia de diálogo. “Nosotros, más allá de que tenemos que desarrollar un estudio específico del material que nos dieron, vamos a responder orgánicamente, seguramente en la segunda quincena de enero”, agregó el dirigente sindical sobre los próximos pasos en el espacio de trabajo.

“El tema central para nosotros es cómo pasamos de una matriz productiva dependiente a una matriz productiva más sofisticada. Tiene que ver con la generación de las condiciones de una industrialización del país de punta para el siglo XXI”, comentó Abdala al ser consultado por sus expectativas a nivel temático. El presidente del PIT-CNT también mencionó la importancia de trabajar para insertarse “más creativamente en la actual trayectoria tecnológica”.

Abdala remarcó además la relevancia de no dejar de hacer una “reflexión” sobre la organización de la “financiación para el desarrollo”. “Hay gente que está pensando en la necesidad de una banca de inversión, pero hay distintas propuestas. Si vos querés diversificar la matriz productiva, de algún lado deben salir esos recursos”, comentó. Por último, se refirió al valor que el movimiento sindical le da a “la centralidad del Estado como locomotora del desarrollo”. “No solamente es su capacidad de planeamiento estratégico, sino como productor directo”, remarcó el presidente del PIT-CNT.

Por su parte, el presidente de la CCE, Leonardo Loureiro, valoró como “bastante interesante” el planteo de trabajo por “misiones”. Asimismo, remarcó en diálogo con la diaria la importancia de que se haya decidido abordar “temas fundamentales” como la competitividad y la productividad. Con vistas a esos desafíos, indicó que los “puntos más importantes” a desarrollar son “la educación y la innovación”.

“Hay cosas que se han hecho bien en el país, que han dado muestras de que se puede trabajar en esa línea”, comentó Loureiro sobre la planificación a mediano y largo plazo, mencionando los ejemplos de los sectores forestal, ganadero y de las tecnologías de la información. “Lo que hay que ver es qué nos imaginamos de esos sectores o de sectores nuevos dentro de cinco o diez años”, planteó.