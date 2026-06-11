Camioneros autoconvocados vuelven a movilizarse en Montevideo en rechazo a la guía digital

La Policía Caminera está identificando los vehículos que están llegando a la capital por ruta 5; manifestantes de Rivera, Tacuarembó y Canelones confluirán en una única caravana.

Por fuera de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga, un grupo de camioneros autoconvocados volvió a movilizarse este jueves en rechazo a la guía digital que el gobierno pretende instalar en el sector. La protesta, de hecho, comenzó en la noche del miércoles, con vehículos partiendo desde Rivera y Tacuarembó con rumbo a la capital. En principio, los camioneros confluirán en el puerto de Montevideo o en la rambla portuaria.

Desde temprano, la Policía Caminera viene realizando en la ruta 5 una identificación de los vehículos involucrados en la movilización. Según un reporte oficial, ya se han controlado “un número aproximado de 60 camiones de diferentes portes”. Asimismo, se informó que en la intersección de las rutas 5 y 102 se registró “una congregación importante, pacífica y sin obstrucciones”, de camioneros que “aguardan la caravana para sumarse con destino Montevideo”.

En declaraciones a Telemundo, Belso Rodríguez, vocero de la Policía Caminera, señaló que se ha desplegado un operativo a nivel nacional en torno a la movilización. Mencionó que “más de 100 camiones vienen circulando” ya pasaron la ciudad de Canelones.

Los manifestantes son mayormente propietarios de los vehículos. El Sindicato Único de Trabajadores de Carga y Ramas Afines, por el contrario, está a favor de la guía digital.

Consultada en rueda de prensa, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, señaló que, por “indicación enfática” del presidente Yamandú Orsi, el gobierno mantiene “las mesas de diálogo abiertas” para solucionar el problema. “Con los autoconvocados particularmente ya nos reunimos dos veces, y se ha explicado el tema la guía no es obligatoria, que está en diseño, que va a llevar tiempo”, apuntó.

Etcheverry puntualizó que la guía digital “no tiene ningún costo”. El instrumento, sostuvo, “tiene que ser muy ágil” y “accesible”. Por eso, dijo que “se siguen modificando cosas para que sea muy, muy, muy rápido”. La ministra sostuvo que con las gremiales “eso está claro”.

Con respecto a los autoconvocados, Etcheverry dijo que “en el día de ayer en la noche se han comunicado varios para decirnos que ellos siguen manteniendo la voluntad de conversar de resolver problemas del transporte”.

“Nosotros creemos que hay que valorar el trabajo. Es gente de trabajo, tanto los productores que se están acompañando como los transportistas, y por lo tanto tenemos que hacer todos los esfuerzos para comprender esas situaciones y encontrar soluciones. No es solamente la guía de carga; nosotros estamos siempre, por supuesto, con la mejor disposición”, expresó la ministra. Los autoconvocados también han reclamado por el aumento del precio de los combustibles, entre otras reivindicaciones.

La implementación de mayores controles en el transporte de carga es un tema que se arrastra desde hace ya varios años. En 2020, con el cambio de gobierno, el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, suspendió la obligatoriedad del Sistema Integral de Control del Transporte de Carga (Sictrac), comúnmente conocido como “gran hermano” del transporte de carga.

En su lugar, la anterior administración propuso el Sistema de Gestión de Flota (Sigeflot), que mediante un GPS recabaría información en tiempo real de los vehículos de transporte de cargas y pasajeros, lo cual permitiría la la identificación de los vehículos (matrícula, padrón, titular y arrendatario), así como el origen y destino de la carga o del servicio, el recorrido, el tiempo del mismo, la velocidad, el peso y las dimensiones de la unidad, entre otros datos. Sin embargo, este sistema tampoco llegó a implementarse en el gobierno anterior.

Según explicó en su momento Etcheverry, la guía digital que el gobierno pretende establecer actualmente no es ni el Sictrac ni el Sigeflot, sino que supone una actualización de la Guía Electrónica de Transporte de Carga establecida en el Decreto Nº 366/013.