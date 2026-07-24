“El ministerio debe fiscalizar”: directora de Salud explicó cómo se procedió ante la denuncia por cigarrillos en el Parlamento

“El Ministerio de Salud Pública [MSP] tiene competencia para fiscalizar. No solo puede fiscalizar, sino que debe fiscalizar”, señaló la directora general de Salud, Laura Llambí, entrevistada este viernes por Panorama informativo, sobre la polémica que se suscitó por la inspección que hizo la cartera en el Parlamento con el objetivo de verificar que se cumpliera con la prohibición de fumar, luego de que la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, enviara una carta a los legisladores informando que se encontraron colillas de cigarrillos en el interior del establecimiento.

La situación trascendió a fines de junio. Llambí dijo que las visitas al Palacio Legislativo, de oficio o por denuncias concretas, han sido “muchas y en muchos períodos”, incluyendo algunas en las que “se ha sancionado al Poder Legislativo porque se encontraron observaciones”. Lo anterior responde a que es “un ámbito que puede ser fiscalizado” y que “no está por encima de la ley que prohíbe fumar en espacios cerrados” y, particularmente, en espacios de trabajo.

La jerarca reafirmó que en esa oportunidad, además de existir una denuncia, se pidieron “todos los permisos correspondientes para entrar a los despachos y a las áreas a las que se tuvo que entrar”. “Ese lugar es el lugar de trabajo de las personas y nuestra ley, la 18.256, aparte de que habla de que no se puede fumar en espacios cerrados, habla específicamente de los lugares de trabajo”, señaló. “En esta fiscalización, en esta visita, no se encontraron observaciones”, señaló Llambí sobre la inspección. Dijo que en las visitas se tiene “una grilla muy estandarizada” y se revisan “múltiples cuestiones”, pero en esa oportunidad “no se constató ninguna irregularidad”.

Consultada con respecto al malestar de algunos legisladores que se expresaron de forma crítica con la medida, respondió que a la política antitabaco “la ha abrazado toda la población uruguaya”, constituye una “política de Estado” y “realmente no tiene color”: “Sería omiso de nuestra parte que hubiera denuncias y dijéramos: como es el Palacio Legislativo, no vamos”, concluyó.