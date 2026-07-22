Este jueves comienzan las obras de remodelación del Centro de Salud de Ciudad de la Costa

Se enmarcan en el plan Salud Puente a Puente del MSP, que busca mejorar la calidad asistencial en la zona costera de Canelones, y se prolongarán por ocho meses, con un costo estimado de entre 5 y 6 millones de dólares.

La titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), Cristina Lustemberg, y el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, asistieron este miércoles al acto de lanzamiento de las obras de remodelación del Centro de Salud de Ciudad de la Costa.

Los trabajos, que se enmarcan en la ejecución de un proyecto que el MSP denomina “Salud Puente a Puente” e involucra además la reforma de 15 policlínicas locales y la construcción del llamado Hospital de la Costa, en Atlántida, comenzarán este jueves e insumirán alrededor de ocho meses en una primera etapa. El costo monetario estimado por las autoridades es de entre 5 y 6 millones de dólares.

La reforma prevé la construcción de 14 nuevos consultorios y una nueva sala de emergencias con espacios diferenciados para la atención pediátrica. También la instalación de un punto de largada de SAME 105, la ampliación del vacunatorio y la construcción de una farmacia y espacios multiuso para uso comunitario, entre otras innovaciones.

Durante el acto del lanzamiento, Danza definió a la propuesta como “una reforma integral” del centro de salud, y destacó la “historia mancomunada con la sociedad y con la comunidad local” que tiene el recinto históricamente, así como “el cariño y el esfuerzo” tanto de usuarios como de trabajadores, incluso a pesar de las condiciones del centro.

El presidente de ASSE recordó que las reformas obedecen no solo a necesidades de renovación edilicia, sino también al crecimiento en la demanda de servicios de salud en una zona donde la población local se duplicó en los últimos 30 años. Dijo que hoy en día el recinto atiende cerca de 70.000 personas al año, además de efectuar 40.000 consultas de emergencia. Así, manifestó su satisfacción no solo ante el reforzamiento de algunas especialidades en el centro de salud, sino también en “otros de influencia en la zona”, que también serán intervenidos en este bienio.

“Esto es Puente a Puente, es anticiparnos al crecimiento territorial, ordenar, reducir inequidades, construir una red pública de mejor calidad”, aseveró Danza, que aun así reconoció que “faltan cosas” y enumeró una serie de desafíos vinculados a los recursos humanos y la disminución de los tiempos de espera, los traslados y las contrataciones externas. “Necesitamos más niños vacunados, necesitamos más madres controladas, necesitamos más visitas domiciliarias de recién nacidos [...] y eso requiere también una inversión complementaria que vamos a hacer a su debido momento y que tenemos la certeza de que el gobierno nacional nos va a apoyar para darle mejor salud a nuestra gente. Y lo vamos a hacer con prisa y sin pausa”, sostuvo.

Lustemberg dijo que se trabajará en la complementación de los prestadores de la zona

Por su parte, y una vez concluido el acto de presentación, Lustemberg recordó en rueda de prensa que las obras, que comenzarán el día de mañana, surgen en respuesta a “una demanda de hace muchos años de los vecinos, de los trabajadores [y] de los usuarios” de la zona, que “ha crecido muchísimo desde el punto de vista poblacional”, por lo que el centro de salud que atendía originalmente a la población –conocido popularmente como “hospitalito” dado su tamaño– “había quedado chico”.

La ministra destacó que la inversión implicará la “ampliación sustantiva” del recinto a un espacio que estimó ocupará “casi el doble de los metros cuadrados” de superficie que ocupa en la actualidad. Recordó asimismo que el proyecto se enmarca en el plan Puente a Puente, a través del que “en dos años” también estará listo el Hospital de la Costa, y que además permitirá desarrollar una serie de policlínicas que dependen del Centro de Salud de Ciudad de la Costa. “Vamos a comenzar arreglando otras policlínicas que hay en Salinas, en la Estación Atlántida [y] todo el eje de la ruta Interbalnearia”, afirmó.

Igualmente, dijo que el gobierno trabajará para “forzar la complementación entre todos los efectores del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)” en la zona, de manera que “las personas puedan tener la mejor calidad asistencial lo más cerca de donde viven”.

En esta línea, luego de que se le consultara por el estado de los recintos pertenecientes a los diferentes prestadores de salud que integran el SNIS, reveló que, aun cuando la cartera que preside trabaja en fortalecer la infraestructura de los servicios de ASSE. También se está conformando un “mapa sanitario”, que recoge información de los recursos de cada uno de los prestadores y será presentado próximamente. “Se mapean los recursos humanos, los especialistas, cada una de la infraestructura que tienen” de manera que “las personas no tengan que trasladarse kilómetros de donde viven cuando hay un efector de salud que tiene la infraestructura o los recursos”, explicó la iniciativa.