Briozzo sobre la apertura de cupos para la vacuna contra el meningococo: la idea es hacerlo “cuanto antes y ordenadamente”

El subsecretario dijo que la intención es que “todo el mundo pueda acceder lo antes posible” a la vacuna y reiteró que “no hay ningún brote”

El subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, visitó la diaria Radio este miércoles y abordó los detalles de la campaña de vacunación contra el meningococo que lleva adelante la cartera ante el aumento excepcional de casos en los últimos meses.

En entrevista con Primera mañana, Briozzo exhortó a la población a mantener la tranquilidad, y recordó que “no hay ningún brote ni ninguna alarma sanitaria”. Explicó que, en los hechos, la apertura paulatina de los rangos etarios obedece a “un incremento de casos vinculado con un reservorio aumentado en los niños, niñas y adolescentes de entre 11 y 13 años” que el Ministerio de Salud Pública (MSP) busca eliminar.

Igualmente, reiteró la necesidad de actuar con calma, ya que el país no atraviesa una situación de brote o epidemia, sino un incremento en los casos en términos interanuales. Aún así, reconoció que la situación puede resultar complicada para la ciudadanía, y que “cada familia tiene que tomar la decisión que le parezca más adecuada” a partir de la información disponible. “Ya están acá las 300.000 dosis que se van a distribuir en los vacunatorios del país en los próximos días”, reiteró.

Consultado por los tiempos que esto pueda tomar, y si bien reconoció no estar a cargo de dicho tema, Briozzo no descartó que la disponibilidad de nuevas dosis se concrete hacia la próxima semana. “La idea es abrirlo cuanto antes, ordenadamente, y que todo el mundo pueda acceder lo antes posible”, acotó.

“Si se vacunara ahora a toda esa cohorte de adolescentes, el efecto rebaño se va a comenzar a ver en los próximos seis meses, más o menos. Por lo cual habría una posibilidad real de una baja significativa del riesgo sanitario a partir del año que viene”, evaluó el subsecretario, que subrayó que la enfermedad meningocócica es estacional.

Briozzo también fue consultado acerca de si el MSP tiene constancia de movimientos antivacunas en nuestro país y el impacto que estos puedan tener, los cuales situó en el marco de “un aumento de las visiones anticientíficas en general” a nivel global. Agregó que existen preocupaciones en ese sentido ya que “hay una prédica mantenida por algunos sectores políticos y sociales que plantean dudas con respecto a las vacunas”, y dijo que según los registros, hay algunas vacunas para las que no se registran los mismos niveles históricos.

Según dijo entender, los grupos se corresponden a “dos extremos” socioeconómicos. Explicó que en uno de ellos se encuentran grupos pertenecientes al sector socioeconómico medio-alto con “convicciones” que se vinculan a “visiones no tanto políticas, pero sí de visión del mundo, de especie de conspiración internacional”. En el otro, en tanto, situó a “los sectores más excluidos, [...] a los que muchas veces la información no les llega directamente” y en torno a los que la cartera debe “seguir haciendo el esfuerzo por llegar”.

Consultado sobre si existe una distribución en territorio del fenómeno, Briozzo explicó que hay “algunas zonas geográficas donde la vacunación es más dificultosa de llegar”. Apuntó entre otros, a la costa atlántica como “una zona donde hay una baja tasa de vacunación relativa”, así como también Soriano y Flores. De igual manera, destacó como algo llamativo el hecho de que la respuesta a las vacunas varía según las necesidades de la población, como en el caso de la MenFive, para la que “no hay ningún cuestionamiento con respecto a la eficacia o al valor”.

Obligación de los laboratorios de transparentar pagos y dádivas: “es un aspecto importante de la regulación en el cual el Estado no puede apartarse”

Durante la entrevista también se le preguntó a Briozzo sobre la comparecencia de las autoridades del MSP ante la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados, en el marco del tratamiento del proyecto de ley de Rendición de Cuentas la semana pasada. El jerarca destacó que la sesión fue “de buen diálogo” y que desde el MSP se fueron satisfechos del encuentro en tanto “las preguntas que se hicieron fueron todas muy pertinentes por parte de la oposición”.

En particular, y consultado sobre el artículo que pretende establecer la obligación de transparentar pagos y dádivas por parte de los laboratorios médicos a instituciones profesionales de la salud, dijo que desde la oposición se planteó la posibilidad de que los profesionales también deban realizar una declaración de conflictos de interés, y que eso no le parece mala idea.

Es así que, a parecer de Briozzo, estarían dadas las voluntades para acompañar la iniciativa que propone el ministerio. “Estaría bueno. Es un aspecto importante de la regulación en el cual el Estado no puede apartarse y tiene que interceder para disminuir un aspecto que criticamos que es la mercantilización de la salud. La salud no es una mercancía, la salud es un derecho y todo lo que tienda a que sea un derecho y se concrete va a ser acompañado por nosotros”, valoró.