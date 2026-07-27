MSP abrió la agenda para vacunar contra el meningococo a adolescentes de 11 a 15 años y prevé ampliar la campaña en agosto

La directora general de Salud, Laura Llambí, informó que esperan 300.000 dosis para la primera semana del próximo mes, para ampliar las franjas, con el objetivo de alcanzar a toda la población de entre 2 y 18 años.

Este lunes, la directora general de Salud, Laura Llambí, brindó una conferencia de prensa en la que detalló el plan de vacunación contra el meningococo para adolescentes de entre 11 y 15 años.

La agenda para agendarse se habilitó este lunes a las 9.00. Llambí explicó que algunos vacunatorios ya no tienen cupos disponibles, aunque se irán habilitando nuevos lugares. “Es normal en los primeros días”, señaló. Agregó que quienes se agenden hoy están obteniendo turnos para las primeras horas de este martes y que algunos vacunatorios ampliaron sus días y horarios de atención.

Indicó que hay más de 400 vacunatorios distribuidos en todos los departamentos. Si bien no todos aparecen aún en la agenda, se irán incorporando progresivamente. “Si no hay lugar en el prestador o en el departamento de residencia, seguramente haya uno cercano. No tiene que ser el prestador de la persona y puede ser público o privado”, afirmó.

Explicó que los vacunatorios incluidos inicialmente en la agenda fueron seleccionados de acuerdo con la disponibilidad de vacunas cada uno. Recordó que para vacunarse es necesario concurrir al vacunatorio con la cédula de identidad. También indicó que, si bien actualmente existe una alta demanda, esperan que el ritmo de vacunación se mantenga.

Sobre la cobertura, señaló que entre los adolescentes de 11 años, a quienes ya les correspondía la vacuna, antes de esta etapa de la campaña ya se había alcanzado a más del 60% de la población objetivo y, tras el inicio de la vacunación, la cobertura llegó al 85%. En las demás edades el porcentaje es menor debido a que la campaña comenzó hace pocos días.

Llambí informó que está previsto que lleguen al país la primera semana de agosto 300.000 dosis para ampliar la vacunación a otras franjas etarias. El objetivo es cubrir a la población de entre 2 y 18 años. Aclaró que actualmente hay dosis suficientes para las cohortes anunciadas hasta el momento y que, a medida que arriben las nuevas vacunas, se incorporarán nuevos grupos.

La jerarca destacó que los adolescentes constituyen “una población clave” porque son quienes más diseminan la infección al ser portadores nasofaríngeos del meningococo.

Consultada sobre la incorporación de los niños de 9 y 10 años, explicó que la decisión se definirá la próxima semana en función de cómo evolucione la campaña y de la llegada de nuevas dosis. Señaló que el Ministerio de Salud Pública volverá a reunirse la próxima semana con la Comisión Asesora de Vacunas para evaluar los próximos pasos.

Hasta la semana epidemiológica 29 que cerró el pasado sábado se registraron 23 casos de enfermedad meningocócica y siete fallecimientos.

En cuanto a los niños de entre 2 y 8 años, Llambí afirmó que la intención es incluir también a esa franja etaria y aseguró que están “a muy pocas semanas” de poder abrir completamente la vacunación. Reiteró que “no estamos en un brote comunitario” y transmitió tranquilidad al señalar que habrá vacunas para toda la población objetivo.

Finalmente, destacó que la vacunación en las escuelas ha sido muy bien recibida, que continúa desarrollándose y que se evalúa extender la estrategia a UTU y liceos. “Son estrategias complementarias”, concluyó.