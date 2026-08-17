Este lunes el MSP abre nueva agenda para vacunación contra meningococo

Se habilitará a las 12.30 para adolescentes de entre 9 y 15 años; en Montevideo y Canelones será necesario reservar turno, en el resto del país sin agenda previa.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) habilitará este lunes una nueva agenda para la vacunación contra el meningococo, en el marco de una nueva jornada nacional de vacunación antimeningocócica que se realizará el jueves 20 en todo el país. Los nuevos turnos estarán disponibles desde las 12.30 y estarán dirigidos a niños y adolescentes de entre 9 y 15 años.

La apertura de esta nueva agenda se da luego de que más de 31.000 personas de esa franja etaria recibieran la vacuna durante los primeros 15 días de la estrategia, según informó la cartera. El MSP señaló que la vacunación continuará de manera progresiva y que los cupos disponibles se actualizan diariamente a medida que se incorporan nuevos puestos.

Para la jornada del jueves, Montevideo contará con dos centros de vacunación: el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y el Auditorio Nacional del Sodre. En ambos puntos se ofrecerán 10.000 cupos. En Canelones, funcionarán 11 puestos de vacunación en simultáneo, con otros 5.000 cupos.

En Montevideo y Canelones será necesario contar con agenda previa. Según explicó el MSP, la decisión responde al volumen de población comprendida en la estrategia y busca ordenar la concurrencia a los distintos puntos de vacunación.

La modalidad será diferente en el resto de los departamentos, ya que no será necesario agendarse y se reforzará la vacunación en los centros habituales, que tendrán horarios extendidos, además de otros puntos de acceso y alta concurrencia. Entre ellos se incluyen direcciones departamentales de salud, policlínicas de prestadores públicos y privados y centros comerciales.

Los lugares y horarios definidos para cada departamento serán comunicados por los canales oficiales del MSP con la apertura de la agenda. El día agendado “es indispensable concurrir al vacunatorio con la cédula de identidad del niño, niña o adolescente” y si se agenda a alguien no pertenece a los grupos correspondientes, “no podrá recibir la vacuna, aunque tenga una reserva confirmada”.

La nueva jornada no sustituye los turnos que ya fueron coordinados para agosto ni implica la cancelación de las agendas existentes. Se trata de una ampliación de la oferta de vacunación dentro de la estrategia que la cartera viene implementando para la población de 9 a 15 años, informó la cartera.

El plan continuará durante la semana del 24 de agosto con la vacunación en escuelas y liceos. En una primera etapa se priorizarán los centros educativos donde se detectaron “mayores dificultades de acceso a la vacunación”. La iniciativa será coordinada entre las autoridades sanitarias, el sistema de salud y el sistema educativo.

De esta manera, el ministerio prevé combinar la apertura progresiva de nuevos cupos, las acciones territoriales, la jornada nacional y la vacunación en centros educativos para ampliar la cobertura contra el meningococo entre la población priorizada, que comenzó hace varias semanas.