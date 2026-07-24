Meningococo: directora general de Salud dijo que el MSP apuesta a cubrir la franja de 2 a 18 años con la vacunación

Laura Llambí sostuvo que el orden y las fechas para la ampliación de la vacunación se irán “anunciando paulatinamente” y “en función de las llegadas de vacunas” para evitar un “quiebre de stock”.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) encabeza una campaña de vacunación ampliada contra el meningococo. La directora general de Salud, Laura Llambí, dijo a Panorama informativo, de la diaria Radio, que hay un “aumento inusual de los casos con respecto a lo esperado o lo habitual para esta época del año”, causado principalmente por el serogrupo C de la bacteria, lo que llevó a definir la “incorporación de otras edades que no estuvieran cubiertas en la vacunación”.

Llambí destacó que no es “la primera vez que pasa en el país” que se produce un incremento llamativo de los casos, sino que ha ocurrido en “múltiples oportunidades”, aunque es “bastante impredecible, errática y nunca sabemos el año en que va a suceder”. La diferencia respecto de oportunidades anteriores, dijo, es que esta vez hay “dos vacunas ya incorporadas al plan de vacunación –al calendario– en forma gratuita desde el año pasado”, sumado a la decisión del MSP en la que “se define la compra adicional para cubrir otras generaciones”.

Respecto de cómo se priorizan las poblaciones a inocular, dijo que la vacuna MenB cubre el meningococo B y se da a los bebés de 2 meses, 4 meses y 15 meses, porque “en ese grupo es donde este tipo de meningococo puede llegar a dar infecciones muy graves”. “A medida que esos bebés crezcan –esto se incorporó el año pasado– vamos a tener toda una población a la larga cubierta con MenB. De hecho, en este momento no estamos viendo nada de meningococo B: las vacunas funcionan”, señaló.

Por otro lado, la vacuna MenFive cubre cinco tipos de meningococo y se suministra “al año y a los 11 años”. La jerarca destacó que quienes la reciben durante la infancia “crecen toda la vida protegidos” y la justificación de indicarla a los niños de 11 años responde a que en los adolescentes “hay cierto grado de portación del meningococo” y, “aunque uno no se enferme, puede llegar a circular el microbio” en una población que tiene “mucho contacto y movilidad social”.

Llambí explicó que el meningococo se puede manifestar como una meningitis: entre sus síntomas aparecen “un dolor de cabeza muy fuerte, una rigidez en la nuca, un rechazo a la luz” y “vómitos intensos”, sumados a fiebre. “A veces se manifiesta con algo que se llama enfermedad meningocócica invasiva o púrpura fulminante, que es un cuadro similar pero que evoluciona mucho más rápido –con gran decaimiento, con manchas color púrpura en la piel– y que puede tener un desenlace fatal”, dijo.

La ampliación de la vacunación: el objetivo de abarcar desde los 2 hasta los 18 años

Llambí precisó que la partida adicional de MenFive que se decidió adquirir se produce en el exterior y “la apertura de las diferentes generaciones no es algo caprichoso ni improvisado”, ya que “sería impensable abrir una agenda y que no esté garantizada” para niños de 1 y 11 años, quienes “ya lo tenían en el calendario”.

En ese sentido, cuando se decidió ampliar la vacunación a principios de julio se empezaron a vacunar adolescentes de 11 y 12 años. Los niños que ya están vacunados, muchas veces por recomendación de sus pediatras, “están protegidos” y “no tienen que darse MenFive”, aclaró, en referencia a quienes recibieron la vacuna de forma paga.

Por otro lado, con respecto a la nueva extensión que se decidió este miércoles, Llambí repasó que los adolescentes de “13, 14 y 15 van a disponer de una agenda a partir del lunes que viene” y, desde el 3 de agosto, “la agenda también va a permitir agendar a niños de 10 y 9 años”.

“La intención del MSP es cubrir a todos, de 2 a 18 [años]. Los de uno lo tienen ya en el calendario. Pero qué orden va a seguir eso y qué fecha es algo que lo vamos a ir anunciando paulatinamente, en función de cómo se viene monitorizando la situación y en función de las llegadas de vacunas, porque en esto hay que ser muy responsable con no llegar a un quiebre de stock”, explicó Llambí.

Otro cambio dispuesto por la cartera fue habilitar una “agenda electrónica” para ofrecer una manera “ordenada de elegir un vacunatorio, elegir un día y una hora”. Hasta el momento se han inoculado “en el entorno de las 40.000” dosis y la partida que arribará es de 300.000 adicionales, aunque todavía se tiene “un stock como para hacer frente a la ampliación”.

Es “muy bueno” que las familias vean la vacunación como “algo que quieren para sus niños”

Según informó El País, un grupo de padres entregó una carta al presidente de la República, Yamandú Orsi, solicitando el acceso “universal y gratuito” a la vacuna. Consultada al respecto, la jerarca del MSP dijo que considera “muy bueno” que las familias reciban la vacuna “como algo que quieren para sus niños, niñas y adolescentes” y “que abracen esta estrategia, que es de las más efectivas para prevenir enfermedades y para erradicar enfermedades”.

“En este momento, lo que está planteado –vacunar de 2 a 18– es eso, es que se va a llegar a todos”, apuntó, en referencia a la solicitud de que la inoculación sea universal. La cartera también vacuna en escuelas, y Llambí dijo que esto ha sido “muy bien recibido por la comunidad educativa”, además de que “se está concientizando lo importante que es la vacunación”.

Finalmente, consultada en cuanto a si se están tirando dosis, como ha circulado en redes sociales, Llambí explicó que los viales en los que llega la vacuna traen cinco dosis y que “después de que están abiertos, uno no los puede conservar mucho más”, por lo que el MSP se reunió con los prestadores de salud para “pensar estrategias para ser eficientes con esas dosis” y que no se desechen. Según indicó, los exhortaron a que elaboren sus propias agendas e impulsen una “captación activa”, entre otras medidas para que “no haya desperdicio”.