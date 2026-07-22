MSP ampliará la cobertura de vacunación contra el meningococo entre los 9 y 15 años en las próximas semanas

Lustemberg dijo que la intención es extender el grupo de cobertura de forma paulatina, de manera de alcanzar a todas las personas menores de edad hacia fines de agosto.

El Ministerio de Salud Pública resolvió ampliar los rangos etarios alcanzados por su campaña de vacunación contra la enfermedad meningocócica, a la que podrán acceder los niños y adolescentes de entre 9 y 15 años. Así lo anunció la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, en una rueda de prensa tras el lanzamiento de las obras para el Centro de Salud Ciudad de la Costa que se celebró este miércoles.

Según explicó la ministra, el despliegue de la campaña a los nuevos límites etarios será escalonado y comenzará con los adolescentes de 13 a 15 años. Para esto, indicó que el MSP disponibilizará en su sitio web un sistema de agenda digital obligatoria a partir del lunes de la semana próxima. El sistema permitirá solicitar fecha y hora para inocular a los grupos etarios alcanzados por la campaña –no así a quienes ya forman parte del esquema tradicional, que podrán solicitarla sin agenda– contra el serogrupo C de la bacteria que origina la enfermedad, de la se registró un “aumento inusual de casos” en los últimos meses.

La ministra describió de esta manera el panorama actual: “Hasta la semana epidemiológica 27 tuvimos 22 casos, y tuvimos que lamentar siete fallecidos. En el día de ayer, en la semana epidemiológica 29 tenemos otro caso, de 33 años, que está en el hospital de ASSE de Tacuarembó con una meningitis producida por un meningococo, entonces estamos dando una vigilancia muy importante”.

Lustemberg dijo que el sistema de agenda permitirá solicitar citas para el punto de vacunación más cercano, aunque pidió “un poco de paciencia” a la población, ya que “hay que cargar en la página web” un cúmulo de información que corresponde a los 484 vacunatorios en los que se suministran las dosis de la vacuna. Igualmente, dijo que el instrumento resulta útil a la hora de optimizar la distribución de la vacuna a los diferentes centros de salud, ya que “tiene un costo muy alto” y cada vial del medicamento contiene cinco dosis. “No podemos perder una sola dosis”, aseveró, en tanto eso podría afectar su suministro.

Es así que para el lunes 3 de agosto, en la semana siguiente, el MSP habilitará también la vacunación de niños y niñas de entre 9 y 10 años, con la idea de “incorporar a todos los niños” de manera paulatina hacia fines de agosto, indicó la ministra.

Consultada al respecto, Lustemberg transmitió tranquilidad a los padres de niños, niñas y adolescentes y manifestó el compromiso del gobierno para garantizar “una muy buena vigilancia epidemiológica”. Destacó que, como parte de esos esfuerzos, la cartera que preside mantiene un “diálogo permanente” con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, algo que derivó en la adquisición de 348.000 dosis de la vacuna y permitirá “ir incorporando a los niños de todos los demás grupos etarios”. También mencionó el trabajo en conjunto con la Administración Nacional de Educación Pública y la Federación Uruguaya de Magisterio para “facilitar el acceso” ante las dificultades que se presentan a los padres para acceder a los vacunatorios dados sus horarios, algo que la cartera también busca atender.

“Pueden tener la garantía de que vamos a ir generando que todos los niños de entre 2 y 18 años puedan tener la vacuna de forma gratuita en este marco de aumento inusual de casos, que estamos controlando día a día, y veremos, pero lo que hacemos es una exhortación [de] que no dejemos de vacunarnos”, declaró.