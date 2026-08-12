MSP advierte por eventos adversos asociados al uso de productos con vitamina D3 que no están registrados en Uruguay

Desde la cartera exhortaron a la población a suspender su uso cuando no estén indicados por profesionales o adquiridos por fuera de establecimientos habilitados.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) advirtió por la circulación de productos que contienen vitamina D3 y no se encuentran registrados en nuestro país. Además, exhortó a la población a suspender el uso de suplementos o tratamientos que no hayan sido indicados por profesionales médicos o fuesen adquiridos en establecimientos no habilitados.

En un comunicado emitido este martes, el MSP informó que su Unidad de Farmacovigilancia constató “eventos adversos que requirieron internación” asociados al uso de dichos productos, para los que no está permitida su comercialización. Aunque no se hace mención explícita a ninguna marca o laboratorio, en la misiva se agrega que en algunos casos “se reportaron niveles de vitamina D por encima de los valores considerados normales” como consecuencia de su uso.

El aviso alerta que dicha condición médica, denominada hipercalcemia, puede desembocar en “daño renal irreversible” y afectar también a otros órganos. Desde la cartera explicaron que los síntomas asociados a dicha afección “pueden ser variados y a veces difíciles de reconocer”, y que entre otros incluyen la falta de apetito, sed intensa, una necesidad frecuente de orinar, náuseas, vómitos, estreñimientos y diarrea, dolor abdominal, debilidad muscular, dolores en los huesos y confusión.

En esta línea, recordaron que en Uruguay solo está permitida la comercialización de productos registrados. Este no es el caso de aquellos que motivaron la alerta, y que, según la información con la que cuenta el MSP, “fueron adquiridos en el extranjero” y no cuentan “con información de habilitación del establecimiento y registro de los productos por la agencia regulatoria de su país, que garanticen su calidad y seguridad de uso por parte de la población”. “La Unidad de Farmacovigilancia y la División Fiscalización continúan relevando información y realizando un seguimiento de los casos”, nota el comunicado.

Es así que el MSP convocó a la población a extremar las precauciones y utilizar dichos productos de forma segura. Esto a través de una serie de recomendaciones, que incluyen el uso de suplementos o tratamientos solo bajo expresa indicación de un profesional médico y su adquisición en establecimientos habilitados, sean las farmacias de sus respectivos prestadores de salud o farmacias comunitarias. También solicitaron que quienes utilicen productos que no cumplan con alguna de las condiciones suspendan su uso y consulten con un profesional médico. Igualmente, y en caso de haber constatado alguno de los síntomas descritos, instaron a informar a su Unidad de Farmacovigilancia a través del siguiente formulario web.