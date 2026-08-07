Rivera: inauguraron CTI neonatal y designaron “Andrés Toriani” al hospital departamental

La tasa de mortalidad infantil en el departamento se sitúa en 10,8 por cada 1.000 nacidos vivos y la media nacional es de 6,3.

Tras una década de gestiones, capacitaciones y demandas comunitarias, este viernes se oficializó la denominación del Hospital de Rivera como “Doctor Andrés Toriani” y se inauguró su CTI neonatal, en un acto encabezado por el presidente Yamandú Orsi; la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg; el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, y el director del centro local, Eduardo Ferrazzini.

Ferrazzini rindió homenaje al doctor Toriani, fallecido en julio de 2025. Médico y referente político de la izquierda de Rivera, Toriani renunció a su banca en Diputados para reasumir la dirección del centro de salud. Sin embargo, falleció unos pocos días después de la reincorporación. Su lugar en el hospital lo ocupó Ferrazzini, quien por entonces era subdirector.

En su discurso, Ferrazzini contextualizó el logro: dijo que la región norte del país, y Rivera en particular, tiene indicadores sociales históricamente adversos como alta mortalidad infantil, desocupación, informalidad, analfabetismo y deserción escolar. Agregó que Uruguay no ha sabido distribuir equitativamente sus recursos, a pesar de contar con un producto interno bruto per cápita destacado si se compara con otros países de Latinoamérica.

En ese escenario, subrayó el jerarca, Toriani propuso consolidar un centro de salud para “brindar atención oportuna y de calidad” a recién nacidos de alto riesgo y pretérminos, en un “camino construido” junto con la comunidad, la comisión de apoyo, empresarios, artistas locales y equipos técnicos.

El presidente de ASSE, destacó el trabajo de la ministra Lustemberg, el aporte de la neonatóloga Andrea Brocco y la vigencia del legado de Toriani. Precisó que en este caso la inversión de ASSE supera los 60 millones de pesos entre recursos humanos, equipamiento e infraestructura.

Detalló cómo será la “habilitación progresiva” del servicio a partir del 1° de agosto. Está prevista una primera etapa “de consolidación”, en la que el CTI neonatal de Rivera atenderá a recién nacidos mayores de 1.500 gramos y más de 32 semanas de gestación, bajo auditoría y apoyo de la Facultad de Medicina y del Servicio de Neonatología del Hospital Pereira Rossell.

En una segunda etapa “de expansión”, el centro recibirá niños más pequeños y de menor edad gestacional. Finalmente, habrá una tercera etapa “de alta especialización” prevista para el invierno de 2027, con toda la capacidad instalada para recibir a recién nacidos de cualquier peso o edad gestacional con soporte vital avanzado.

Las autoridades indicaron que si bien el 32,5% de los recién nacidos pretérmino son trasladados a Tacuarembó, el 75% de esos casos deben derivarse a la capital, a más de 500 kilómetros, con las complejidades asociadas para los pacientes y sus familias. Danza adelantó también que ya avanzan proyectos para la emergencia pediátrica, el block quirúrgico y la instalación de un tomógrafo. La jornada incluyó la firma de un convenio entre ASSE y la Intendencia de Rivera para apoyar las obras de la emergencia pediátrica, sumando a colaboraciones previas en psiquiatría, emergencia y obras pluviales.

El intendente de Rivera, Richard Sander, también destacó la trascendencia de la obra desde su vivencia personal como padre de niños prematuros de 26 semanas. Reclamó fondos “de asimetrías territoriales” y señaló que Rivera representa el 8,4% de la población nacional, aunque recibe “la mitad de recursos que otros departamentos menos poblados”. Además, resaltó que el eje Rivera-Livramento abarca un total de 200.000 habitantes.

Los datos y el compromiso de Presidencia

A su turno, la ministra Lustemberg agradeció la presencia de Orsi y de los actores institucionales y sociales que mantuvieron el reclamo por un nuevo centro de salud durante diez años. La ministra enumeró algunos indicadores de salud pública del departamento: Rivera concentra el 3,9% de los nacimientos del país, con 1.109 nacimientos al año (un 42% más alto que el promedio nacional). Más de la mitad de los nacimientos en el departamento ocurren en el sector público y el 19% de los recién nacidos son prematuros. Los prematuros extremos (menos de 28 semanas) alcanzan el 0,8% en Rivera, duplicando la media nacional de 0,4%.

Otros datos que compartió Lustemberg: en 2025 fallecieron en el país 312 niños, niñas y adolescentes menores de 15 años, de los cuales 182 eran menores de un año. Rivera, Artigas y Durazno son los departamentos con mayor mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil en Rivera se sitúa en 10,8 por cada 1.000 nacidos vivos, superando ampliamente la media nacional de 6,3.

En mortalidad neonatal (menores de 28 días), Rivera registra una tasa de 7,2 por 1.000 nacidos vivos, frente al 4,3 por 1.000 del promedio nacional. La ministra Lustemberg remarcó que estos datos exigían respuestas locales de calidad para cubrir el vacío crítico de la región norte, donde ni Artigas ni Rivera contaban con CTI, beneficiando directamente a los 635 menores de un año de Rivera y los 555 del departamento de Artigas.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del presidente Orsi, quien reafirmó el compromiso del gobierno central para llevar servicios de alta complejidad “a los lugares más necesitados”. También habló de “resolver brechas territoriales” con la articulación público-privada y con la ayuda de los gobiernos departamentales, y propuso “intensificar el compromiso” desde la Presidencia con el desarrollo del departamento limítrofe.