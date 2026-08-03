Llegaron 343.000 dosis de la vacuna contra el meningococo y el MSP amplió la agenda

Vacunación contra el meningococo, en el vacunatorio del Pereira Rossell (archivo, julio de 2026)

Ante la alta demanda, sobre todo en la región sur del país, la cartera incorporó nuevas fechas en la agenda hasta el 31 de agosto.

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A través de un comunicado, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó este lunes que recibió 343.000 dosis de la vacuna Menfive contra el meningococo, tal y como estaba previsto, lo que permitirá continuar ampliando progresivamente la estrategia de vacunación para los grupos definidos.

El anuncio se da luego de la reapertura de la agenda de vacunación, que registró una muy alta demanda de la población. Los turnos que se dispusieron inicialmente para Montevideo y Canelones se agotaron rápidamente.

Ante esta situación, el MSP incorporó nuevas fechas a la agenda hasta el 31 de agosto, con una disponibilidad de aproximadamente 20.000 turnos entre el 18 y el 31 de agosto. En el resto del país, la agenda continúa disponible y el proceso se desarrolla con normalidad.

Las personas que no pudieron obtener un turno en esta primera instancia podrán acceder a las nuevas fechas incorporadas. El ministerio señaló además que continuará evaluando la disponibilidad de la agenda en función de la capacidad operativa de los vacunatorios.

Por el momento, la agenda está habilitada exclusivamente para niñas, niños y adolescentes de entre 9 y 15 años, de acuerdo con los grupos establecidos en esta etapa de la estrategia.

El MSP remarcó que, con las dosis recibidas, habrá vacunas para todas las personas comprendidas en los grupos definidos. Por ese motivo, solicitó no agendar a personas que estén fuera del rango de edad establecido.

El ministerio recomienda consultar periódicamente sus canales oficiales para conocer nuevas actualizaciones de la agenda y de la estrategia de vacunación.