La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad extender por dos años la intervención en el Casmu

A pedido de la oposición, la nueva solicitud de acceso al Fondo de Garantía se desglosó del proyecto y se tratará en los próximos días, una vez que el Poder Ejecutivo haya remitido más información al respecto.

La Cámara de Senadores aprobó este lunes por unanimidad el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para atender la situación financiera del Casmu. La iniciativa, sin embargo, no se sometió a votación en su totalidad: únicamente se aprobó la extensión de la intervención de la mutualista, que comenzó en el período pasado, por un nuevo plazo de años. El acceso al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva –creado por la Ley 18.439– por un monto de 120 millones de dólares fue desglosado del proyecto y se tratará en los próximos días, una vez que, a pedido de la oposición, el Poder Ejecutivo haya remitido más información sobre el plan de reestructuración que se plantea para el Casmu. El proyecto, aprobado este lunes en carácter de grave y urgente –dado que la intervención finaliza el miércoles–, se votará este martes en la Cámara de Diputados.

Antes de la votación en el plenario del Senado, las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Salud Pública comparecieron ante la Comisión de Hacienda, integrada con Salud Pública, para defender la propuesta. En ese marco, el oficialismo y la oposición acordaron desglosar el artículo del proyecto sobre el fondo de garantía. Comparecieron, entre otros, el ministro y el subsecretario de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone y Martín Vallcorba, respectivamente; el subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo; y el presidente del Casmu, Domingo Beltramelli.

En concreto, se le solicitó al Poder Ejecutivo que remita el plan de reestructuración para el Casmu, informes sobre las intervenciones previas, auditorías realizadas en los últimos cinco años y los estados contables de la mutualista en los últimos dos años, entre otros datos. También se dejó por escrito el compromiso de aprobar el acceso al fondo de garantía “dentro del plazo de 15 días de recibida la totalidad de la información detallada”.

En el texto acordado entre el oficialismo y la oposición se señala, además, que los firmantes pondrán “sus mejores esfuerzos para el cumplimiento del presente acuerdo, conscientes de la trascendencia que reviste para el futuro del Casmu y para el sistema de salud en su conjunto que dicha ampliación de acceso se concrete”.

Borbonet: “Si algo queda claro es que salen beneficiados los usuarios y todos los funcionarios”

“Todas las bancadas nos pusimos de acuerdo en la importancia de darle a una institución tan importante como el Casmu –de 170.000 usuarios y más de 6.000 funcionarios– [la posibilidad de] que la intervención pueda seguir”, como lo ha solicitado el gobierno, expresó el senador del Frente Amplio Daniel Borbonet, miembro informante del proyecto en el plenario de la cámara alta. Recalcó que, a partir de la información solicitada por la oposición al Poder Ejecutivo, se volverá a considerar en el Parlamento el resto de los artículos que fueron “desglosados”.

Desde la oposición, el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry remarcó la disposición de la oposición para votar a favor del acceso al fondo de garantía una vez que se haya presentado el resto de la documentación correspondiente a la situación del prestador de salud. “Descontamos que lo que nos han dicho hoy es así, pero, chequeado eso, está el compromiso nuestro de que a la mayor brevedad posible, apenas la recibamos, acompañaremos en ambas cámaras la aprobación”, afirmó.

En una rueda de prensa, antes del comienzo de la discusión en el Senado, Bordaberry dijo que “lo que están buscando es una reestructuración de la deuda” a partir de pasivos que se mantienen con “acreedores parabancarios particulares que les han cobrado unos intereses muy altos”. “Nosotros queremos ver bien de qué se trata eso, porque parecería ser que son algunas personas que también estuvieron presentes en otras situaciones cobrando intereses demasiado altos”, deslizó el legislador.

Por su parte, Borbonet dijo en una rueda de prensa que, según lo acordado este lunes, se podrá conseguir “la aprobación de todo el proyecto tal como vino”. Apuntó, además, que de acuerdo con lo que han transmitido las autoridades del Casmu se puede corroborar que en los últimos ocho meses “se ha revertido parte del déficit” de la mutualista. Sostuvo que el pasivo tiene que ver con “los últimos 25 a 30 años”.

A mediados de 2024, el Parlamento aprobó otorgarle al Casmu un acceso al Fondo de Garantía por 54 millones de dólares. En esa oportunidad, la entonces diputada frenteamplista Lucía Etcheverry apuntó que el Casmu ya había solicitado en “cinco oportunidades” acceder al fondo creado por la Ley 18.439, por un total de 121 millones de dólares.

“Las autoridades del Casmu nos dejaron con el convencimiento de que ya se ha hecho una reestructura adecuada que, con lo solicitado, permitirá en menos de dos años revertir toda la situación”, afirmó el senador frenteamplista.

Por último, Borbonet precisó que lo que está planteado es una “reestructuración que incluye todos los pasivos existentes”. “Esto es una situación gradual, adecuada, programada, sostenida, que disminuye el déficit, sobre todo con intereses que eran elevados, porque eran solicitudes a corto plazo; si algo queda claro es que salen beneficiados los usuarios y todos los funcionarios”, concluyó.

Casaretto: “De los 3.000 médicos que participan en las decisiones del Casmu, ninguno se baja los sueldos”

“El gobierno tuvo 365 días para haber enviado al Parlamento la prórroga de la intervención, [pero] lo hace en las últimas horas”, cuestionó en una rueda de prensa el diputado nacionalista Federico Casaretto. De todos modos, expresó: “Nosotros tenemos que acompañarlo”.

Con relación al fondo de garantía, Casaretto señaló que semanas atrás hizo un pedido de informes justamente sobre la situación del Casmu, que no fue respondido con la información completa. “La mitad del pedido de informes fue confidencial. Nunca me había pasado que en el Parlamento nacional una escribana me tuviera que hacer un acta para yo recibir la respuesta de un ministerio como Salud Pública”, apuntó.

“Cuando es dinero del Estado tenemos que conocer los números, y es lo que queremos saber; ¿cómo puede ser que desde febrero no haya habido un solo informe de los interventores, que cobran 300.000 pesos por mes?”, cuestionó Casaretto. Añadió que “de los 3.000 médicos que participan en las decisiones del Casmu, ninguno se baja los sueldos”, mientras que, en el caso de los acreedores, “ninguno baja los intereses”. “Los prestamistas no ponen lo suyo”, subrayó.

Consultada al respecto, la senadora frenteamplista Patricia Kramer señaló que el monto al que se hace referencia en el proyecto no es “dinero que el Estado desembolsa”, sino precisamente “un fondo de garantía”. Asimismo, si bien puntualizó que “el Casmu sigue evidentemente en una situación compleja”, sostuvo que actualmente “se viene avanzando en una estabilidad desde el punto de vista administrativo”.