Renunció el jefe de neurocirugía del Pereira Rossell junto con otros dos especialistas que hacían guardias

La salida de Gonzalo Costa se produjo por el “deterioro de las condiciones de atención” del área que conducía; Lustemberg dijo que le llamaron la atención las formas de la renuncia y que ASSE trabaja en fortalecer el servicio.

El neurocirujano pediátrico Gonzalo Costa, quien se desempeñaba como jefe de Neurocirugía del Centro Hospitalario Pereira Rossell, donde trabajaba desde 2002, cuando se creó el primer servicio de neurocirugía pediátrica, renunció al cargo. En una carta dirigida a sus compañeros explicó que tomó la decisión “ante el deterioro de las condiciones de atención” y la falta de elementos que considera “básicos para garantizar la seguridad de los pacientes”, según informó el programa de radio Así nos va.

“Desde hace varios meses sobrevolamos la omisión de asistencia” y “las condiciones de trabajo se han ido deteriorando progresivamente y el último año debieron suspenderse coordinaciones quirúrgicas por la falta de equipamiento e insumos”, señala la nota.

Costa también mencionó algunos de los elementos necesarios para hacer las operaciones que, según indicó, faltan, así como la disponibilidad de estudios de neuroimágenes en la sala de operaciones.

En otra carta, dirigida a la dirección del centro hospitalario el 10 de marzo de este año, Costa alertó sobre una situación en la que faltaron insumos para la correcta atención de una niña. Según relató, “la paciente llega al hospital aproximadamente 0.30” y, debido al cuadro con el que ingresó, se planificó una craniectomía descompresiva de emergencia.

“Se puede comenzar la cirugía a las 2.15. El craneótomo no funciona, hay un solo ‘pasarierra’ que se cae al suelo y no hay nada en ese momento para poder completar la craniectomía. El cirujano lo hace a gubia, demorando mucho más tiempo, con mayor sangrado y complicaciones. En sala hay un solo circulante para anestesia y el equipo quirúrgico, que, a pesar de su buena voluntad y disposición, se vio totalmente desbordado”, relató.

“Le reitero por enésima vez que el hospital no tiene las condiciones mínimas imprescindibles en cuanto a instrumental, ni el resto de los insumos básicos para desarrollar estas cirugías tan complejas y riesgosas”, agregó.

“A pesar de haberlo comunicado innumerables veces a las diferentes autoridades del hospital desde hace muchos meses, no se ha solucionado ningún aspecto”, continuó. En ese contexto, sostuvo que no se podía recibir a ningún paciente neuroquirúrgico y que, por lo tanto, quedaban suspendidas las operaciones coordinadas.

Esta no fue la única carta que Costa envió a la dirección este año.

A la renuncia de Costa se sumaron, en las últimas horas, las de otros dos neurocirujanos que hacían guardias en el Pereira Rossell. Según informaron fuentes de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) a la diaria, estas dos últimas renuncias se harán efectivas a partir de setiembre y “ya fueron sustituidos todos”.

Lustemberg aseguró que ASSE “se está ocupando del tema”

Este jueves, en una rueda de prensa que brindó en la sede ministerial, la titular del Ministerio de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dijo que “es llamativo cómo se dio la situación”, porque la carta de renuncia se conoció a través de un medio de comunicación y no por los canales institucionales.

Lustemberg señaló que ASSE “se está ocupando del tema” y mencionó un convenio con la unidad académica de Neurocirugía de la Universidad de la República que años atrás se decidió “interrumpir y no continuar”, lo que, según consideró, tal vez “debilitó el servicio”.

“Estamos tomando las medidas para que el servicio sea fortalecido”, afirmó, y agregó que se decidió comprar un microscopio de alta tecnología para el área.

El director del hospital dijo que pueden responder a la demanda

Este miércoles, en diálogo con Teledoce, el director del Hospital Pediátrico, Gustavo Giachetto, dijo, al igual que Lustemberg, que la nota “nunca llegó” a la dirección y que se enteró de su contenido por la prensa. Afirmar que existe “omisión de asistencia”, sostuvo, es una afirmación “muy temeraria”.

Giachetto dijo que el servicio tiene cubiertas todas las guardias de urgencia y que el hospital “está preparado para responder a todas las demandas asistenciales”, aunque reconoció que se trata de un centro “de altísima complejidad, que atiende a pacientes de todo el país y, por lo tanto, siempre hay algunas necesidades”.

Ante esas demandas, “la dirección siempre ha respondido” y se han repuesto los insumos, agregó. En tanto, negó que se hayan suspendido cirugías por falta de insumos y afirmó que “las faltas que se puedan generar se resuelven”.