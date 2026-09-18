MSP aprobó el diagnóstico base para implementar el Plan de Salud Mental de Maldonado en 2027

El Ministerio de Salud Pública (MSP) aprobó el diagnóstico multidisciplinario y participativo en el que se basará el Plan de Salud Mental a implementar en Maldonado a partir de 2027. Con este insumo fundamental, ya se trabaja en el documento que fijará las prioridades y líneas de acción, dijo a la diaria la coordinadora departamental del plan, Constanza Felló, quien prevé presentarlo a la población entre noviembre y diciembre de este año, una vez validado por el MPS.
El proceso de elaboración del diagnóstico base comenzó en febrero, articulado entre los recursos institucionales y comunitarios locales, con una nueva perspectiva que contempla los factores de la vida cotidiana más allá de la mirada asistencial y de medicalización.
“Los ámbitos de protección social, educativos, deportivos, así como los bienes comunes, la apropiación del espacio y las formas de la convivencia son entendidos como ámbitos de pertenencia que influyen cuando se piensa y construye la salud mental desde un modelo comunitario”, dijo Felló al exponer la importancia del “nuevo paradigma”.
Entre “los principales hallazgos” del diagnóstico mencionó “la tendencia a la segregación y una baja circulación de poblaciones, con un lazo social muy deteriorado”. El estudio multidisciplinario también reveló “redes comunitarias que no se han fortalecido” y “la falta de trabajo conjunto entre instituciones”.
El constante crecimiento demográfico y “el desacoplamiento de servicios que dificulta la construcción de lazos sociales sólidos para responder ante situaciones de riesgo” son particularidades de Maldonado a considerar.
Reforzar la rectoría del MSP para “evitar esfuerzos aislados”
Felló observó que “muchas veces se generan acciones desacompasadas”, aunque destacó que el departamento “cuenta con muchas capacidades comunitarias y actores interesados que han participado del proceso” de diagnóstico, como organizaciones, instituciones formales, vecinos y usuarios.
Entre las líneas de acción identificadas aparece la necesidad de integrar poblaciones y “reforzar la rectoría y gobernanza de la política de salud mental del MSP para optimizar recursos y evitar esfuerzos aislados que no tengan un efecto real en la comunidad”.
Otros factores “claves” son “alfabetizar a la población respecto a las prestaciones que le corresponden por la Ley Nacional de Salud Mental” y la articulación entre equipos para que “los procesos no se reduzcan a la detección, derivación a psicólogo, psiquiatra y medicalización”, sino que “se fortalezca el rol de instituciones sociales, educativas y deportivas, que tienen capacidades reales para la promoción y atención de la salud mental”.
Jornada de referencia nacional en San Carlos
Mientras se forma el documento final, la Dirección Departamental de Salud del MSP y la coordinación del Plan de Salud Mental promueven “El revuelo”, una jornada comunitaria, interinstitucional e intergeneracional que el ministerio declaró como “actividad de referencia nacional” en el marco de su estrategia de salud mental.
La propuesta se desarrollará el 10 de octubre de 9.00 a 17.00 en el Parque San Carlos y en el teatro de verano “Cayetano Silva”, en conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental. Se espera que participen unas 250 instituciones y organizaciones del departamento, junto con sus poblaciones de referencia y la comunidad en general.
La convocatoria apunta a actores vinculados a la salud y prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, educación, deporte, cultura, desarrollo social y protección social y cuidados, detalló Felló. También organizaciones, colectivos e instituciones que trabajan en torno a la infancia, adolescencia, juventudes, personas mayores y discapacidad, productores, artesanos y organismos de los tres niveles de gobierno.
El objetivo es que los participantes “no se limiten a una exposición institucional”, sino que generen propuestas propias y acciones compartidas e interactivas. Se busca “visibilizar la diversidad de recursos del departamento y transformarlos en experiencias concretas de intercambio, circulación e integración”.
Múltiples actividades en distintos escenarios
El teatro de verano será el escenario principal de la programación artística y cultural, que incluirá la actuación de bandas del departamento. En el Parque San Carlos habrá propuestas deportivas e inclusivas, actividades lúdicas-recreativas, artísticas y acciones de promoción y prevención en salud, talleres, muestras educativas, científicas y tecnológicas, experiencias vinculadas al trabajo y la formación y muestra y comercialización de productos.
Además, habrá cartografías, mapeos, talleres y dispositivos de participación vinculados al proceso del plan departamental, y actividades de integración en las canchas de básquetbol y fútbol.
A su vez, funcionarán dos plazas de comidas gestionadas por las ligas de fútbol infantil Maldonadense y Fernandina, la Liga Mayor de Fútbol de Maldonado, la Liga de Zona Oeste, la Asociación de Familiares de Alumnos del Liceo y comisiones de apoyo de escuelas. Lo recaudado será destinado a estas instituciones.
La jornada es coorganizada por Jóvenes por la Salud Mental, grupo integrado por estudiantes de educación media del departamento, y cuenta con la colaboración del Grupo Departamental de Prevención del Suicidio, la Mesa Interinstitucional de Salud Mental de Maldonado, la Intendencia de Maldonado y el Municipio de San Carlos. La idea es consolidarlo como un evento anual para que “las instituciones generen estrategias de acercamiento a la comunidad”, indicó Felló.
Estudiantes del departamento debatieron sobre salud mental
El Liceo 1 de San Carlos fue sede de la Primera Jornada de Salud Mental, Adolescencias y Juventudes, realizada el lunes 14 y promovida por la comunidad educativa y la Asociación de Familiares “Nuestra Familia la Comunidad”, en articulación con la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República y el Ministerio de Desarrollo Social.
La actividad reunió a estudiantes de distintos centros del departamento, quienes compartieron sus inquietudes sobre el abordaje de situaciones vinculadas a la salud mental y las problemáticas identificadas. Contó con la participación del equipo de la radio del liceo y hubo una mesa de diálogo con representantes de la Comisión Intersectorial de Salud Mental, junto con autoridades departamentales.
La directora del liceo, Adriana Sosa, dijo en rueda de prensa que “se trata de una problemática que preocupa y que requiere ocuparse, escuchando a los jóvenes para conocer cómo se sienten, si se perciben escuchados y contenidos”.
También destacó la necesidad de identificar las acciones a desarrollar en articulación entre el ámbito educativo, el sistema de salud y el Estado “para atender esta emergencia de salud mental”.