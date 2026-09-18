MSP aprobó el diagnóstico base para implementar el Plan de Salud Mental de Maldonado en 2027

Constanza Felló, la coordinadora departamental, expuso algunos resultados y dio detalles sobre “El revuelo”, una jornada de referencia nacional que tendrá lugar el 10 de octubre en San Carlos.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) aprobó el diagnóstico multidisciplinario y participativo en el que se basará el Plan de Salud Mental a implementar en Maldonado a partir de 2027. Con este insumo fundamental, ya se trabaja en el documento que fijará las prioridades y líneas de acción, dijo a la diaria la coordinadora departamental del plan, Constanza Felló, quien prevé presentarlo a la población entre noviembre y diciembre de este año, una vez validado por el MPS.

El proceso de elaboración del diagnóstico base comenzó en febrero, articulado entre los recursos institucionales y comunitarios locales, con una nueva perspectiva que contempla los factores de la vida cotidiana más allá de la mirada asistencial y de medicalización.

“Los ámbitos de protección social, educativos, deportivos, así como los bienes comunes, la apropiación del espacio y las formas de la convivencia son entendidos como ámbitos de pertenencia que influyen cuando se piensa y construye la salud mental desde un modelo comunitario”, dijo Felló al exponer la importancia del “nuevo paradigma”.

Entre “los principales hallazgos” del diagnóstico mencionó “la tendencia a la segregación y una baja circulación de poblaciones, con un lazo social muy deteriorado”. El estudio multidisciplinario también reveló “redes comunitarias que no se han fortalecido” y “la falta de trabajo conjunto entre instituciones”.

El constante crecimiento demográfico y “el desacoplamiento de servicios que dificulta la construcción de lazos sociales sólidos para responder ante situaciones de riesgo” son particularidades de Maldonado a considerar.

Reforzar la rectoría del MSP para “evitar esfuerzos aislados”

Felló observó que “muchas veces se generan acciones desacompasadas”, aunque destacó que el departamento “cuenta con muchas capacidades comunitarias y actores interesados que han participado del proceso” de diagnóstico, como organizaciones, instituciones formales, vecinos y usuarios.

Entre las líneas de acción identificadas aparece la necesidad de integrar poblaciones y “reforzar la rectoría y gobernanza de la política de salud mental del MSP para optimizar recursos y evitar esfuerzos aislados que no tengan un efecto real en la comunidad”.

Otros factores “claves” son “alfabetizar a la población respecto a las prestaciones que le corresponden por la Ley Nacional de Salud Mental” y la articulación entre equipos para que “los procesos no se reduzcan a la detección, derivación a psicólogo, psiquiatra y medicalización”, sino que “se fortalezca el rol de instituciones sociales, educativas y deportivas, que tienen capacidades reales para la promoción y atención de la salud mental”.

Jornada de referencia nacional en San Carlos

Mientras se forma el documento final, la Dirección Departamental de Salud del MSP y la coordinación del Plan de Salud Mental promueven “El revuelo”, una jornada comunitaria, interinstitucional e intergeneracional que el ministerio declaró como “actividad de referencia nacional” en el marco de su estrategia de salud mental.

La propuesta se desarrollará el 10 de octubre de 9.00 a 17.00 en el Parque San Carlos y en el teatro de verano “Cayetano Silva”, en conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental. Se espera que participen unas 250 instituciones y organizaciones del departamento, junto con sus poblaciones de referencia y la comunidad en general.

La convocatoria apunta a actores vinculados a la salud y prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, educación, deporte, cultura, desarrollo social y protección social y cuidados, detalló Felló. También organizaciones, colectivos e instituciones que trabajan en torno a la infancia, adolescencia, juventudes, personas mayores y discapacidad, productores, artesanos y organismos de los tres niveles de gobierno.

El objetivo es que los participantes “no se limiten a una exposición institucional”, sino que generen propuestas propias y acciones compartidas e interactivas. Se busca “visibilizar la diversidad de recursos del departamento y transformarlos en experiencias concretas de intercambio, circulación e integración”.

Múltiples actividades en distintos escenarios

El teatro de verano será el escenario principal de la programación artística y cultural, que incluirá la actuación de bandas del departamento. En el Parque San Carlos habrá propuestas deportivas e inclusivas, actividades lúdicas-recreativas, artísticas y acciones de promoción y prevención en salud, talleres, muestras educativas, científicas y tecnológicas, experiencias vinculadas al trabajo y la formación y muestra y comercialización de productos.

Además, habrá cartografías, mapeos, talleres y dispositivos de participación vinculados al proceso del plan departamental, y actividades de integración en las canchas de básquetbol y fútbol.

A su vez, funcionarán dos plazas de comidas gestionadas por las ligas de fútbol infantil Maldonadense y Fernandina, la Liga Mayor de Fútbol de Maldonado, la Liga de Zona Oeste, la Asociación de Familiares de Alumnos del Liceo y comisiones de apoyo de escuelas. Lo recaudado será destinado a estas instituciones.

La jornada es coorganizada por Jóvenes por la Salud Mental, grupo integrado por estudiantes de educación media del departamento, y cuenta con la colaboración del Grupo Departamental de Prevención del Suicidio, la Mesa Interinstitucional de Salud Mental de Maldonado, la Intendencia de Maldonado y el Municipio de San Carlos. La idea es consolidarlo como un evento anual para que “las instituciones generen estrategias de acercamiento a la comunidad”, indicó Felló.