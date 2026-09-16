Terminal de Punta del Este: la intendencia cambió de planes y no prohibirá ingreso de ómnibus interdepartamentales esta temporada

El secretario general de la comuna, Álvaro Villegas, dijo que no están dadas las condiciones para implementar la medida y anunció que la comuna evaluará nuevos estudios integrales antes de fin de año.

La Intendencia de Maldonado (IDM) postergó su plan de prohibir el ingreso de ómnibus interdepartamentales durante la próxima temporada estival en la terminal de Punta del Este, una medida que evaluaba desde diciembre de 2025 y que había ratificado semanas atrás, generando el rechazo de buena parte de la población.

El secretario general de la IDM, Álvaro Villegas, dijo que no están dadas las condiciones para implementar modificaciones. “No puede haber cambios en la operativa de servicios interdepartamentales sin que la terminal de Maldonado esté acondicionada y cuente con las mejoras edilicias y de infraestructura [necesarias]”, dijo tras reunirse este miércoles con el alcalde Javier Carballal, el director de Movilidad de la IDM, Juan Pígola, y el intendente Miguel Abella en el Municipio de Punta del Este.

En esa línea, informó que “se está resolviendo la licitación para el acondicionamiento y las mejoras edilicias, de equipamiento y de tecnología de las terminales del departamento, a cargo de Ciemsa [Compañía de Ingeniería Electromecánica SA]”.

Aseguró que, entretanto, la comuna seguirá recibiendo aportes de las partes involucradas y, antes de fin de año, analizará informes solicitados a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República y el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) para “un abordaje integral” de la movilidad en la península.

Según Villegas, los estudios “permitirán tener la mejor evidencia para modernizar el transporte público en beneficio de los usuarios y generar intervenciones viales que faciliten la circulación”. Carballal, por su parte, destacó “el diálogo fluido” con los jerarcas departamentales y confirmó que la terminal seguirá funcionando sin cambios hasta después de la temporada.

La decisión tomada por la IDM está en línea con la postura del presidente de la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, Santiago Invidio, para quien la prohibición “debería concretarse una vez finalizada la construcción de la nueva terminal [multimodal que una las terminales de Maldonado y Punta del Este]”.

Paralelamente, en el último mes, vecinos, comerciantes y operadores inmobiliarios del balneario juntaron firmas en rechazo del plan anunciado para este verano; con la esperanza de “ser escuchados”, preveían manifestar frente a la sede municipal el próximo lunes 21.

Desde sus redes sociales, el diputado frenteamplista por Maldonado Joaquín Garlo celebró que la IDM “haya escuchado el reclamo de la comunidad local, y haya resuelto no hacer cambios en la terminal de Punta del Este, en la forma en que se habían anunciado”.

“Desde el Frente Amplio proponemos generar ámbitos participativos con la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil para arribar a la mejor solución posible, que esté fundada en aspectos técnicos y mejore la calidad de vida de locales y visitantes”, señaló.