Terminal de Punta del Este: comité del FA reclama un “estudio profundo” antes de prohibir acceso de ómnibus interdepartamentales

Enrique Pintado, exministro de Transporte y vocero del comité Punta Pueblo, defendió el planteo realizado al alcalde Javier Carballal y advirtió sobre el “riesgo” de implementar modificaciones durante el próximo verano.

A raíz de planteos vecinales, el comité de base Punta Pueblo se reunió con el alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, para conocer en profundidad el plan de la Intendencia de Maldonado (IDM) de prohibir el ingreso de los ómnibus interdepartamentales a la terminal del balneario. La medida, fundada en razones de movilidad y ordenamiento del tránsito, es evaluada por la comuna desde diciembre de 2025 y la intención del intendente Miguel Abella es implementarla el próximo verano.

“Las modificaciones trascendieron mediante titulares que causaron alarma por el impacto en los usuarios del transporte interdepartamental que habitualmente llegan a la península; entendían que no iban a poder llegar más en bus”, dijo a la diaria el exministro de Transporte y Obras Públicas del Frente Amplio, Enrique Pintado, quien integra el comité Punta Pueblo como vecino del balneario y además formó parte de la Comisión Interpartidaria de Movilidad en representación de su fuerza política. Por ese motivo, la agrupación frenteamplista buscó un acercamiento con el gobernante local, que se concretó el miércoles 19, y propuso tanto en forma verbal como por escrito que se haga “un estudio profundo de movilidad” antes de tomar cualquier decisión.

“El comité plantea que se asegure a los pasajeros que quien saca su pasaje a Punta del Este desde otro departamento llegue a su destino igual que antes, independientemente del futuro que la Intendencia de Maldonado tenga definido para la terminal”, indicó Pintado. Según trascendió de manera extraoficial durante la reunión, se evalúa que las empresas de transporte interdepartamental implementen un servicio de micros o unidades más pequeñas que los grandes ómnibus que hacen el trayecto, para trasladar a los pasajeros desde de la terminal de Maldonado hasta la de Punta del Este, y viceversa, mediante un transbordo sin costo adicional para los usuarios. En esa línea trabaja la Intendencia de Maldonado (IDM) con las empresas, aunque por el momento el mecanismo no está definido.

Evitar “ensayo y error” durante el verano

Pintado entiende que la posibilidad de que las propias empresas asuman el transbordo de pasajeros mediante unidades pequeñas “no es una locura”; de hecho, “hay experiencias similares en muchas partes del mundo”. Sin embargo, su preocupación radica en si dan los tiempos para implementar estas modificaciones antes de la temporada.

“Comprendemos la preocupación de la IDM porque, con la cantidad de autos [que circulan en los accesos a la península], incorporar 180 ómnibus interdepartamentales en verano es una complicación”, reconoció. Sin embargo, considera que “Punta del Este no puede correr el riesgo de hacer ensayo y error en el verano, cuando más del 30% de los pasajeros del transporte interdepartamental tiene al balneario como destino”.

A su juicio, el “estudio en profundidad” es necesario para evitar “experimentos riesgosos” o errores que luego obliguen a dar marcha atrás en las modificaciones. Señaló que la Comisión Interpartidaria de Movilidad no trató la situación puntual de las terminales, pero sí hubo acuerdo en cuanto a la necesidad de “un estudio de movilidad que permitiera encarar al departamento en su conjunto, para ver dónde están los puntos más complejos, los horarios y vías de mayor tránsito y los embotellamientos para, en función de eso, tomar medidas de diferente índole”.

Por otra parte, opinó que “en algún momento habrá que evaluar y resolver el tema de los ómnibus internos” que ingresan a la península, sobre todo en las noches de verano, cuando las vías se congestionan por la cantidad de autos.

Según datos del Departamento de Movilidad de la IDM, manejados por Pintado, en enero de la temporada pasada circularon “500.000 autos por la calle 20, mientras que en el mismo período, ida y vuelta entre la parada 9 de la playa Mansa y la península, se contaron 1.100.000 autos”. “No hubo ruido porque el sistema de semáforos inteligentes que puso la IDM, que liberan el tránsito en función del flujo, funcionó bien”, consideró.

“La gente no quiere confrontaciones”

El comité Punta Pueblo quedó a la espera de una respuesta escrita del Municipio de Punta del Este, entonces la evaluará y verá si corresponde ponerla a consideración del Frente Amplio departamental. Pintado confía en llegar a acuerdos, por dos razones.

“Creo que todo está bastante bien pensado, que el intendente pone ejemplos razonables; el problema es que el titular generó intranquilidad y, a veces, una idea mal comunicada termina siendo una mala idea”, dijo, por un lado. Por otro, valoró que la IDM y el Municipio de Punta del Este, ambos del Partido Nacional, tiene “un objetivo común” con el Frente Amplio: evitar confrontaciones y, en cambio, exponer opiniones constructivas “porque la gente está harta de la confrontación y quiere soluciones”.