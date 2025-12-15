Mientras avanza el trabajo de la comisión interpartidaria de movilidad, con énfasis en la modernización del sistema de transporte colectivo público del eje metropolitano, el intendente de Maldonado adelantó su intención de que la terminal de Punta del Este deje de operar con ómnibus interdepartamentales a partir de 2027.

Miguel Abella dijo que el tránsito “es un tema que preocupa hace más de un año” y que está vinculado al crecimiento demográfico del departamento en un 23% en el último período entre censos y al incremento del parque automotor durante cada temporada estival.

En ese sentido, señaló que trabaja en alternativas “con el pensamiento puesto en los trabajadores, para los que no puede ser una carga las medidas que se tomen” y manifestó su intención de “buscar soluciones de fondo que vayan más allá de la movilidad, pensando también en la gente”.

Una de las medidas sobre la mesa es prohibir el ingreso de ómnibus interdepartamentales a Punta del Este durante la temporada 2026/2027. El intendente adelantó que, en tal caso, la terminal ubicada en el acceso a la península funcionará para ómnibus departamentales “para no generar una dificultad a los que van a trabajar”.

El jerarca no informó hacia dónde serían derivadas las unidades. Una de las opciones que analiza la comisión interpartidaria de movilidad es la construcción de una terminal multimodal para unir las terminales de Maldonado y Punta del Este en la zona de la ruta perimetral, dijo semanas atrás a la diaria Federico Martínez Garaza, uno de los delegados del Frente Amplio en la comisión.

Por otra parte, el intendente dijo que “se avanza” en el diseño del estacionamiento tarifado para Maldonado y Punta del Este, también a partir de la temporada 2027. El plan es instrumentar el sistema en las calles céntricas de la capital departamental durante todo el año y en la península esteña desde enero hasta pasada la Semana de Turismo.

El intendente habló sobre estos planes de movilidad urbana en una rueda de prensa que ofreció el fin de semana, al participar del lanzamiento de la temporada de Piriápolis con la clásica paella gigante.