Junta de Maldonado reconoció a ceramista de Piriápolis ganadora del Premio Nacional de Artesanía 2025

A instancias del edil colorado Eduardo Elinger, la Junta Departamental de Maldonado realizó un reconocimiento a la ceramista y docente de Piriápolis Elena Gabriela Repetto por la obtención del primer Premio Nacional de Artesanía 2025 en la categoría pieza única, en noviembre. El concurso fue organizado por los ministerios de Industria, Energía y Minería y de Educación y Cultura, y la Comisión Nacional Asesora de Artesanías.

La pieza galardonada fue una olla silbadora, con un diseño inspirado en las campanas zoomorfas –piezas arqueológicas de cerámica talladas por grupos indígenas prehistóricos– halladas en el arroyo Sauce, en la localidad de Juan Lacaze, en Colonia. La tapa incorpora un sistema de silbato oculto que, al hervir el agua, permite que el vapor emita sonido, y se trata de una olla para fuego directo, bruñida con piedras y curada con cera de abejas.

En tanto, las piezas fueron realizadas con un material plástico compuesto en un 50% por arcilla local, obtenida mediante un proceso de recolección y limpieza, y la mezcla se completó con talco nacional y chamote fino como antiplásticos. El uso de arcilla del territorio “confiere identidad material y propone un acercamiento a los recursos que pudieron emplear las poblaciones originarias de la región”, indica la descripción de la obra.

Más allá de lo cultural

Elinger destacó que esta distinción “trasciende lo cultural”, y busca “rescatar el aspecto humano” de la homenajeada, sobre todo como docente y “mujer con un sostén familiar muy rico, [cualidad] que se proyecta en sus alumnos”. En la misma línea, la edila frenteamplista Andrea Cerdeña dijo que, a través de la cerámica y la docencia, Repetto “logró transmitir sensibilidad, creatividad y un fuerte compromiso con la cultura”. Esto “es un orgullo para la comunidad, porque detrás de cada obra hay trabajo, perseverancia y amor por el arte”.

Por su parte, la edila nacionalista Mariana Márquez subrayó que el reconocimiento “no solo celebra la excelencia de su obra y su talento artístico, sino el compromiso, la dedicación y la pasión con la que supo transformar el arte en identidad cultural y en enseñanza”. Consideró que esto representa “el valor de nuestras raíces y la capacidad de inspirar a nuevas generaciones”.

Finalmente, Repetto manifestó su emoción por el reconocimiento y señaló que la obra fue un “desafío” personal de “superación” y de “rescatar la identidad arqueológica”. El proceso requirió un “trabajo constante”, porque “para aprender el 10% de lo que hay de cerámica en el mundo, habría que vivir como cinco o seis vidas”, dijo. Por eso continúa formándose y participa en cursos de educación permanente en el Centro Universitario Regional del Este de Maldonado, así como “viajando para difundir lo local e intercambiar con el exterior”.