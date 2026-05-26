“Vamos a presentar todas las pruebas”, afirmó delegado del Sunca en obra de Cipriani ante demandas de Wasi

Yhonattan Rodríguez (i), delegado del centro de trabajo y vicepresidente del Sunca de Maldonado, tras la audiencia entre el sindicato y la empresa Wasi, el 25 de mayo, en el Juzgado de Paz y Conciliación.

Uno de los trabajadores peruanos implicados en el caso afirmó que “sigue el acoso laboral” y la “inducción al odio” por parte del responsable técnico de la empresa.

“Vamos a presentar todas las pruebas y estamos tranquilos como organización sindical. Con el apoyo de más de 500 trabajadores, aclararemos lo que haga falta”, afirmó a la diaria el vicepresidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) de Maldonado, Yhonattan Rodríguez, tras el fracaso de la audiencia de conciliación con la empresa Wasi, subcontratista en la construcción del resort del grupo Cipriani en la playa Brava de Punta del Este, que tuvo lugar este lunes 25 en Montevideo.

El conflicto se desató meses atrás, cuando el sindicato denunció las condiciones laborales de obreros peruanos y tomó medidas contra el responsable técnico de la empresa, Juan Manuel Otero.

Tras la audiencia de esta semana, Wasi anunció que demandará en la Justicia civil a las autoridades sindicales departamentales y a algunos trabajadores (de quienes Rodríguez es delegado en el obrador), a quienes ya denunció ante la Justicia penal por el mismo caso.

Rodríguez enfatizó que estos trabajadores “tienen el respaldo del sindicato”, porque “desde un principio fueron víctimas”. “Nosotros hicimos valer su derecho, y parece que a veces eso molesta. Como organización sindical respondimos y vamos a seguir haciéndolo, sin tener miedo a nada. Iremos hasta las últimas consecuencias, siempre defendiendo la herramienta sindical”, ratificó.

Pistone: “Wasi no tiene argumentos ni razón”

El secretario general del Sunca de Maldonado, Michael Pistone, quien también figura entre los denunciados por Wasi, dijo a la diaria que el sindicato actuó “en el marco de la defensa de los compañeros” y que tiene la convicción de que “estuvo bien”.

Dijo que en la audiencia rechazaron los reclamos de la empresa, en particular el de una indemnización por lucro cesante. “No hay argumentos ni razón” en ese planteo, consideró Pistone, y señaló que la abogada del sindicato Lorena de León ya prepara la defensa.

Saravia: “Sigue el acoso laboral”

Por su parte, el trabajador peruano Wilber Saravia –quien fue demandado junto con dos compañeros de la misma nacionalidad por difamación e injurias–, aseguró en diálogo con la diaria que se siente más “tranquilo” y espera que “todo esto se esclarezca y haya una sanción contra Otero”.

En cuanto al colectivo peruano que trabaja en la obra, sostuvo que el responsable técnico “sigue el acoso laboral” y la “inducción al odio” entre otros compañeros, y que, de todas formas, seguirán “diciendo la verdad sobre el maltrato psicológico” recibido.

Otero, sin embargo, aseguró a la diaria que “no entiende” esa actitud, ya que tanto él como su esposa y dueña de la empresa, Adriana Leal, mantienen una “excelente relación” con los restantes obreros peruanos y tienen “premisas humanistas muy arraigadas”, que vuelcan en su actividad laboral.