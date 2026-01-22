Trabajadores de nacionalidad peruana denunciaron al dueño de la empresa Wasi, que los contrató para trabajar en el complejo Cipriani Ocean Resort, Club Residences & Casino en el ex hotel San Rafael, situado en la parada 12 de la playa Brava de Punta del Este. El delegado sindical en este centro de trabajo y vicepresidente del Sunca (Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos) en Maldonado, Yhonattan Rodríguez, informó a la diaria que se enteró de la situación el jueves 15 a raíz de un video que le hizo llegar uno de los afectados, donde se muestra la vivienda en la que residían los trabajadores con candados, sin acceso para salir.

Rodríguez dijo que al enterarse, él junto a otros delegados sindicales se hicieron presentes en el lugar, y luego realizaron la denuncia en la Subcomisaría de San Rafael junto a uno de los trabajadores. “La Policía constató que estaban encerrados con cadenas y catracas”, y aclaró que si bien la situación de encierro fue ese día, en los últimos meses “los estaban controlando si salían a algún lado”.

De hecho, durante la jornada laboral “no se les permitía tomar agua o ir al baño”, lo que motivó la intervención del Sunca, tras recibir alertas de trabajadores uruguayos. Le “exigió” al empresario que “los derechos dentro de este o cualquier otro centro de trabajo de Uruguay se respeten”.

A su vez, indicó que el dueño de la empresa Wasi, Manuel Otero, responsable de estos hechos, “quiso traer a los trabajadores [a esta obra] bajo régimen de Industria y Comercio y no de la Construcción”. Ante esta situación, el Sunca procedió a “regularizar la situación”. Rodríguez aseguró que el empresario “ejercía presión psicológica sobre ellos y no los dejaba hablar con la organización sindical ni con los [trabajadores] uruguayos, porque los quería tener sometidos”.

Tras una asamblea con 450 trabajadores, dijo que “se declaró al empresario persona non grata y no puede entrar más al centro de trabajo”. Además, informó que el trabajador también efectuó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde se pidió una revisión ocular y habrá una audiencia el martes 27 en la Dirección Nacional de Trabajo.

Comentó que el empresario “denunció a los delegados porque supuestamente había recibido acoso, amenazas y padeció enfermedades tanto él como su señora por culpa de las presiones que le genera el sindicato”. A su entender, es una forma de “justificar las malas acciones que tuvo con estos trabajadores”. En caso de no haber respuesta por parte del subcontrato -empresa contratada por la firma principal-, “debe hacerse cargo la empresa Criba SA -que es la contratista principal-”.

Rodríguez dijo que se irá “hasta las últimas consecuencias, dándoles el respaldo a los trabajadores como corresponde y haciendo las acciones legales contra este empresario y cualquier otro que quiera violentar el derecho de los trabajadores”.

“Acoso laboral” y “hostigamiento”, denuncia trabajador peruano

“En los últimos dos meses estábamos sufriendo acoso laboral y hostigamiento de parte del empresario que frecuentaba diariamente la casa”, dijo uno de los trabajadores en diálogo con la diaria. “Nos tenía monitoreados porque sabía todo lo que se hacía en la casa, si salíamos o no después del trabajo”, ya que “no podíamos salir”, agregó. Expresó que ahora hacen un “mea culpa” por el respaldo brindado al empresario en un principio, por el miedo a “perder el trabajo”, y dijo que están “agradecidos” con el cuerpo sindical por “el apoyo y el respaldo”.

Indicó que “el encadenamiento fue un día” y no había sucedido antes, y “no se sabe con qué fin llegó a ese extremo”. Informó que fueron contratados por la empresa Wasi en noviembre de 2024 y que al inicio estaban “con una categoría baja y luego de cuatro meses el empresario tuvo una agresión contra un peruano y, debido a eso, el compañero hace una queja al sindicato, que salió a respaldarnos y hubo una modificación. Ahí empieza la presión del empresario contra nosotros”.

Por su parte, el inspector general del Trabajo y de la Seguridad Social, Luis Puig, dijo a la diaria que “no se hizo una denuncia ante la inspección”, pero en el marco del operativo de verano, se realizó una inspección de la obra de oficio en el exhotel San Rafael antes de este hecho, y también otra posteriormente “por condiciones ambientales de trabajo”. Aseguró que “se está trabajando en el tema, pero no puedo dar detalles porque es un procedimiento reservado”. Además, informó que para elevar el caso a Fiscalía, “se debe constatar situaciones de infracción de normativa, pero no puedo confirmar si se constataron o no”.

La empresa Criba y el grupo Cipriani se expresaron

En un comunicado consignado por diversos medios, la empresa Criba dijo que “rechaza de manera clara y categórica cualquier práctica que vulnere los derechos de los trabajadores”, y agregó que “se pone a total disposición de las autoridades judiciales y administrativas, comprometiéndose a aportar toda la información que sea requerida para el debido esclarecimiento de los hechos”.

En tanto, el grupo Cipriani, en un comunicado al que accedieron los medios, aseguró que “Cipriani Resort, Residences & Casino aclara que no es responsable de la contratación ni administración de los trabajadores mencionados en recientes denuncias vinculadas a la obra del exhotel San Rafael, cuya ejecución corresponde a la empresa constructora a cargo y sus subcontratistas”.