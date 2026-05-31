Csukasi afirmó que “la carne uruguaya es nuestro buque insignia” para la apertura de nuevos mercados

Con la presencia de autoridades gubernamentales, la Cámara de la Industria Frigorífica conmemoró los 150 años de la primera exportación del sector.

La Cámara de la Industria Frigorífica (CIF) conmemoró este viernes en Montevideo los 150 años de la primera exportación de carne. Durante el evento, que contó con la presencia de autoridades nacionales y empresarios del sector, fue homenajeado el histórico dirigente Daniel Belerati, quien dejó la presidencia de la gremial a finales del año pasado, luego de varias décadas de trabajo en el sector.

La actividad también tuvo exposiciones de la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, del director del frigorífico Las Piedras y directivo de la CIF, Alberto González, del CEO de Marfrig Uruguay, Marcelo Secco, y del dirigente de la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay Marcos Soto.

Durante su intervención de Csukasi afirmó que “la carne uruguaya es nuestro buque insignia, ya que abre la carne y detrás de la misma se abren los mercados para muchos otros productos”. La vicecanciller sostuvo que el ingreso a un nuevo mercado internacional “es mucho más fácil hacerlo desde un producto como la carne, que suele ser el conocido, incluso en mercados en donde no conocen tanto como Uruguay”.

Con todo, Csukasi señaló que actualmente “la tarea implica mucho más proyectarse hacia el futuro, porque el país está bien colocado, tiene mercados, pero esos mismos mercados -que hemos ganado y consolidado sanitariamente por la calidad y demás- tenemos el riesgo de perderlos o de no utilizarlos tanto frente a la competencia que ingresa sin sus respectivos aranceles”.

La subsecretaria de Relaciones Exteriores dijo que uno de los objetivos que se ha fijado el gobierno es “trabajar justamente en cómo generar un nuevo amanecer, un renacimiento de un sector que tiene mucha consolidación, pero que tiene una capacidad de crecimiento también inagotable”.

En el evento también se leyó un mensaje de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, quien no asistió por encontrarse en Bella Unión. “150 años desde aquella primera exportación de carne, 150 años en los que la industria creció, se transformó y consolidó a Uruguay como referente mundial en carne de calidad. La carne es una insignia que nos enorgullece, y es el resultado del trabajo serio y sostenido de varias generaciones de empresarios y empresarias, trabajadores y trabajadoras, que creyeron en el potencial de esta cadena productiva. Los números hoy lo confirman”, expresó la ministra.

Cardona destacó que en 2025 la carne bovina procesada volvió a posicionarse como el primer bien de exportación, con ventas récord de 2.680 millones de dólares. “Pero más allá de los volúmenes, lo que más enorgullece es cómo se está vendiendo. Uruguay se ratifica como uno de los exportadores más confiables de carne vacuna premium del mundo con precios de exportación entre los más altos de la historia reciente”, señaló.

“Este aniversario coincide con el hito histórico que no se puede dejar de mencionar: el acuerdo Mercosur-Unión Europea entró en vigor el pasado 1° de mayo y desde ese día los cortes de mayor calidad que Uruguay exporta a Europa bajo la cuota Hilton dejaron de pagar el 20% de arancel que se aplicaba, y una nueva cuota de carne enfriada y congelada está disponible para que los frigoríficos puedan acceder a ella”, apuntó la ministra.