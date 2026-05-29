Trabajadores de la planta La Tablada de Ancap paran por 24 horas este viernes

Trabajadores que cumplen tareas en la planta de La Tablada paran por 24 horas este viernes a partir de las 14.00. La acción contará con una guardia gremial en el área de producción. La decisión fue aprobada en una asamblea, este jueves, después de una reunión con representantes del directorio de Ancap que hubo el miércoles.

Salvador Sprovieri, presidente de la Federación de Trabajadores de Ancap (Fancap), dijo a la diaria este viernes que “la asamblea declaró insuficiente la propuesta presentada por Ancap. Por esa razón es que se mantienen todas las medidas en La Tablada. Si Ancap quiere solucionar este conflicto, tiene que habilitar la discusión de la reestructura, que es lo que no quiere hacer. Esto es un conflicto sectorial”.

Según el dirigente sindical, Ancap propuso “algunos cambios mínimos en las áreas de operativa y de mantenimiento, que implican disponer a todos los trabajadores” de la planta, en la que se recibe y se despacha combustible, y se envía trasiego de este hacia La Teja. Además, despacha gas a las compañías envasadoras y carga gas propano a los grandes clientes a granel, entre otras tareas.

Explicó que en la planta hay un turno fijo y otro rotativo, que es cubierto por personas que trabajan todo el año, incluidos en feriados laborables y no laborables, y el sindicato plantea que todos los trabajadores pasen al régimen rotativo. “Lo que Ancap gana es que no ingrese personal y, aunque así estaría justo en la cantidad de trabajadores, todos quienes trabajan realizarían todas las tareas y no [sucedería] que unos tengan una función y otros, otra. También hay alguna cuestión muy mínima para mantenimiento, que en realidad es difícil de hacer porque es una guardia y hay poca gente”.

Actualmente, hay 50 trabajadoras y trabajadores en la planta, siete de los cuales son tercerizados. De esos 50, son 14 los funcionarios que están en el turno rotativo.

Sprovieri indicó que a la fecha “hay cuatro producciones: dos que están por la mitad y otras dos a las que les falta una persona. Tenemos las producciones incompletas. Eso hace que se funcione con base en horas extras. Una producción es un grupo de trabajo que está de lunes a viernes de 6.00 a 14.00, otro que cumple tareas de 14.00 a 22.00 y así sucesivamente, cubriendo los turnos todos los días. Siempre hay tres grupos trabajando y uno descansando”.

Sobre la falta de personal, el dirigente sostuvo que “cuando la gente observa que las condiciones de trabajo son siempre las mismas, que la empresa no escucha y que todavía hay cargos con salarios muy altos que aparecen de la nada, apenas pueden, concursan y se van. En la parte operativa falta tener más trabajadores”.

Acerca de cómo es actualmente el diálogo con el directorio de Ancap, sostuvo que “en la comunicación no hay avances” y que “el miércoles también se le planteó a Ancap –que respondió que no– abrir un espacio para discutir la reestructura, que no implica acordarla para que empiece a funcionar hoy. Se planteó que comience en 2027 por una cuestión de presupuesto, incluso por si ingresa nuevo personal. Hoy la federación no pide nada. Se busca acordar el marco general y aplicar más adelante. La excusa de Ancap es que tiene una consultora contratada que revisará los perfiles de todos los trabajadores de Ancap. Está todo bien con la consultora, pero ese no es tema de Fancap”.

“Solo con abrir el espacio de intercambio de la restructura, el conflicto baja ampliamente en intensidad”, aseguró. Ante la eventualidad de que no haya avances en las negociaciones, el sindicato prevé hacer otra asamblea la próxima semana en la planta de La Tablada. Además, recordó que Ancap denunció el convenio colectivo que tenía con la federación durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, por lo que no se puede hacer una asamblea sin paro. En ese sentido, es probable haya otro la semana que viene.

“Es mentira lo que expresa la Unión de Vendedores de Nafta

Respecto del posible aumento de los combustibles, que sería anunciado este viernes, el titular de la federación señaló que “está chequeado al día de hoy que, entre el lunes y el jueves, se despacharon 42 millones de litros de combustible y, durante esta jornada, se despacharán entre cinco y seis millones de litros más. No habrá faltante de combustible en los próximos días”.

En ese sentido, afirmó: “Es mentira lo que expresa la Unión de Vendedores de Nafta, que está generando un caos tremendo. Todo porque lo único que hacen es cargar antes de la suba, guardarlo y ponerlo en el mercado después de que los precios aumenten. Es decir, lo compran más barato y lo venden más caro. Es un negocio para tres o cuatro empresarios que hacen una especulación tremenda”.