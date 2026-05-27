FUS realizó paro parcial y movilización en reclamo por mejores condiciones laborales

La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) realizó este miércoles un paro parcial de actividades, entre las 8.00 y las 15.00. Además, hubo una movilización que comenzó con una concentración en el Obelisco y luego una marcha hasta el edificio del Ministerio de Salud Pública (MSP). Las medidas fueron en reclamo de una mejora en las condiciones laborales.

Marcos Franco, secretario general de la FUS, dijo a la diaria que la movilización se desarrolló en forma pacífica y que participaron aproximadamente 600 trabajadores. Señaló que al llegar al MSP la intención era hacer entrega de una carta a la ministra de la cartera, Cristina Lustemberg, quien no se encontraba por estar participando en el Consejo de Ministros. Por tal motivo, la carta fue entregada a la presidenta de la Junta Nacional de Salud, Gabriela Pradere.

Joselo López. Foto: Ernesto Ryan

El contenido de la misiva es sobre la posición del sindicato respecto del Sistema Nacional Integrado de Salud y el pedido de una convocatoria a un diálogo nacional, así como sobre “el avance que se tuvo en la Comisión de Condiciones Laborales”, que continúa siendo “insuficiente”. “La FUS apela a que exista mayor voluntad por parte de las instituciones y del Poder Ejecutivo para que, en el corto plazo, se logren alcanzar” los objetivos.

En cuanto al régimen de descanso, Franco indicó que “todavía las partes están muy alejadas” y que el cálculo de la licencia para los administrativos también está en discusión. “Hay que considerar que los trabajadores administrativos, a lo largo del año, trabajan de lunes a viernes siete horas por día para cubrir el sábado y librar los domingos. Cuando efectivamente salen de licencia, les contabilizan el día sábado como trabajado. Lo que se plantea es que a estos sectores, cuando salgan de licencia, les salteen el sábado. Así son dos días más de licencia para el sector administrativo”, señaló.

Asimismo, planteó que no se ha llegado a un acuerdo sobre las 20 categorías para las que no se abre el laudo desde el Consejo de Salarios de 2014. “Son ocho licenciaturas y 12 tecnicaturas. Se avanzó en la Licenciatura en Psicología y también en los idóneos en farmacia para que sean regularizados como oficial 1 en el área administrativa”, dijo.

La FUS también apuntó que, entre 2024 y 2025, hubo aproximadamente 500.000 certificaciones entre los trabajadores del sector. “Del total de las certificaciones que existen en el país en el mismo período, casi la mitad corresponde a sectores de la salud privada. Eso debe llamar a la reflexión, a repensar qué se debe hacer para cuidar a los que cuidan. Un 20% se ha certificado por patología de salud mental y otro 20% por patología osteoarticular. Son números crudos que reflejan la realidad”, detalló Franco.

Foto: Ernesto Ryan

Sostuvo que por estos temas es que se reclama la convocatoria a un diálogo nacional en salud, “donde discutan todos los actores vinculados al sistema. Hoy el país invierte un 9,3% del PIB. Son más de 3.000 millones de dólares en salud, pero hay dificultades para cubrir la asistencia de los usuarios”.

Agregó que “si bien se ha avanzado en algunos ejes, aún es insuficiente. Hay que analizar mucho y volver a pensar estas cuestiones. Hay salarios en el sector de los anestésicos quirúrgicos que promedian cifras por encima de 1.500.000 pesos por mes, mientras que una enfermera que trabaja en un block quirúrgico percibe un salario de 40.000 pesos nominales”.

Una vez finalizada la paralización, los trabajadores retomaron sus actividades. Durante la paralización, las principales áreas quedaron cubiertas con guardias gremiales. El dirigente comentó, además, que la dirección de la FUS analizará el nivel de acatamiento y de respuesta al paro y movilización y, de cara a los próximos días o semanas, según evolucionen las negociaciones, se evaluará la ejecución de nuevas medidas. La próxima instancia de negociación es el 2 de junio y se aspira a alcanzar acuerdos en la mayoría de los temas antes del 15 de junio.