Trabajadores de Búsqueda y Galería reciben los salarios en cuotas y fuera de fecha desde hace cuatro meses

El sindicato y Grupo Magnolio tendrán una nueva instancia de negociación este jueves en el Ministerio de Trabajo.

El sindicato de trabajadores del semanario Búsqueda y de la revista Galería emitieron un comunicado, este miércoles, en el que informan que desde hace cuatro meses el Grupo Magnolio, propietario de ambas publicaciones, no cumple con el pago de los salarios en tiempo y forma.

Santiago Sánchez, uno de los delegados del sindicato, dijo a la diaria que los trabajadores decidieron hacerlo público, ya que a pesar de que el lunes hubo una instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la que se acordó dar a la empresa un plazo de 24 horas para abonar el saldo restante del salario de abril, pasado ese tiempo no cumplió.

Previamente, el martes 19, se había marcado un cuarto intermedio para que la empresa respondiera si asumiría el “compromiso de estabilidad laboral y el pago de los sueldos que debía de abril”. Sin embargo, Grupo Magonlio “no cumplió”, dijo Sánchez. “Hasta esa fecha se había abonado cerca del 70% de la masa salarial. Como no se llegó al 100%, se resolvió tomar medidas”, indicó.

“En todo momento se decidió resguardar la situación y no hacer esto público en una señal de buena fe, pero llegado el momento se observó que no hubo buena fe del otro lado”, expresó, y agregó que el sindicato “no tiene previsto informar si se tomarán otras medidas”, ya que “todo depende de cómo avancen (o no) las negociaciones” este jueves a las 15.30 en una nueva instancia de negociación. “Si la empresa muestra buena voluntad para resolver estos temas, la intención del sindicato no es escalar en un conflicto”, afirmó Sánchez.

Expresó que el Ministerio de Trabajo “está tratando de que la empresa pague. El lunes 25, el representante legal de la empresa dio el compromiso de pagar el saldo restante [del salario] el martes 26, y eso se incumplió”. “El Ministerio de Trabajo no tiene más herramientas en este momento que buscar mediar entre las partes”, añadió.

Con referencia a de qué forma se efectuó el pago de los salarios en los meses anteriores, comentó que la empresa abonaba una parte entre el 8 y 10 del mes, otro pago lo hacía el 15, y el día 20 pagaba el resto. “Pero justo este mes, que el sindicato recurrió a la Dinatra porque esta situación se repetía, es llamativo que la empresa no abone el resto del salario del mes pasado”, observó el delegado.

En caso de que la empresa cumpla con el pago de los haberes restantes, el sindicato no descarta solicitar al ministerio que haga un seguimiento del tema para intentar evitar que la situación se repita los próximos meses.

la diaria se comunicó este miércoles con autoridades de la Dirección Nacional del Trabajo, quienes declinaron hacer declaraciones al respecto.