Trabajadores del Hospital de Clínicas adhieren al paro general parcial del PIT-CNT

La Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC) emitió un comunicado para informar a la opinión pública que adhiere al paro general parcial convocado por el PIT-CNT para este miécoles. En este caso, el gremio resolvió un paro de 24 horas y participará en la movilización. No obstante, habrá guardias para urgencias y emergencias.

“Contra una Rendición de Cuentas que vuelve a colocar las necesidades de la mayoría en un lugar secundario, sin respuestas para la salud pública, la educación, la investigación y las condiciones de vida de los trabajadores. Paramos por el 6% del PIB para la educación pública y el 1% para investigación y desarrollo. Los recursos existen; lo que falta es voluntad política para priorizar los derechos sociales por encima de otros intereses”, señaló la UTHC en el comunicado.

Los trabajadores denuncian también que “el proceso de refuncionalización hacia 2030 y la construcción del denominado Centro Médico continúan avanzando sin garantizar las condiciones necesarias para quienes sostienen diariamente el funcionamiento de la institución”, y que además no aceptan que la modernización del hospital “se financie mediante sobrecarga laboral, pérdida de derechos y precarización de las condiciones de trabajo”.

La secretaria general de la UTHC, María Montañez, dijo a la diaria este martes que, una vez que el PIT-CNT definió el paro general parcial, “se deja libertad a las filiales para poder instrumentar de qué manera acompañan la medida, con las horas que apruebe cada uno de los colectivos. La mayoría de las filiales paran por 24 horas. Igual, seremos muy pocos funcionarios del Hospital de Clínicas que podremos movilizarnos, ya que hay una gran carga laboral. Es que también hay sectores que trabajan con la cantidad de trabajadores por debajo de lo que deberían de tener a disposición para cubrir las tareas”.

Agregó que “se entiende que la Rendición de Cuentas para la Universidad de la República es cero, y el sindicato ya se había expresado, cuando se aprobó la ley de presupuesto, de que era insuficiente con relación a lo que se otorgó a la Udelar en ese documento, y eso deja a los funcionarios y técnicos administrativos en una situación en la que se continúa postergando concursos, formación, capacitación y específicamente lo que es la ampliación del convenio con la Administración de los Servicios de Salud del Estado, algo que el sindicato ha acompañado”.

Defender el Hospital de Clínicas es defender la Universidad de la República

La Unión de Trabajadores también denuncia “la insuficiencia de personal y la no cobertura de vacantes ante el crecimiento sostenido de la demanda de servicios (sumado a la falta de insumos y recursos materiales indispensables), que profundizan la sobrecarga de trabajo, deterioran la calidad asistencial y afectan la salud de las y los trabajadores”.

La organización expresa también que hay “deficientes condiciones laborales y de infraestructura, expresadas, entre otras situaciones, en que más de 2.700 trabajadores disponen de apenas 500 casilleros en el vestuario central, incumpliéndose la normativa vigente establecida en el Decreto 406/88”.

“La situación de un hospital que continúa sin integrarse al Sistema Nacional Integrado de Salud en condiciones que permitan fortalecer efectivamente su rol asistencial, docente y de investigación al servicio del pueblo”, expresa la UTHC en el comunicado, y agrega que, dentro de los reclamos, se solicita “la reducción de una hora de la jornada diaria laboral de las y los trabajadores del Hospital de Clínicas” y “la reducción de la carga horaria de los cargos técnicos (120 a 90 horas mensuales) sin pérdida salarial”.

Otros reclamos son el reconocimiento profesional y salarial de las especializaciones, el pasaje automático de grado y recuperación de la carrera funcional y la cobertura inmediata de vacantes y buenas condiciones laborales. “La refuncionalización del hospital no puede seguir sosteniéndose sobre el esfuerzo individual de los trabajadores. No aceptamos que se nos exija más mientras se postergan soluciones estructurales, se desconocen derechos y se profundizan las inequidades. Defender el Hospital de Clínicas es defender la Universidad de la República. Defender a quienes trabajan es defender la salud pública y la educación”, concluye la declaración de la UTHC.