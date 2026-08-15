La Confederación de Sindicatos Industriales se reunió con el Ministerio de Relaciones Exteriores por el Acuerdo Transpacífico

Según el dirigente Luis Echevarría, desde el gobierno transmitieron que la adhesión al tratado comercial “va viento en popa”; los sindicatos afirman que esto “se da de cara” con la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Una delegación de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) mantuvo días atrás una reunión con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores para intercambiar sobre las compras públicas y también sobre el posible ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico.

En diálogo con la diaria, Luis Echevarría, dirigente de la CSI, señaló que “actores importantes del gobierno nos habían expresado que el Acuerdo Transpacífico estaba pensado en un contexto distinto en el que hoy está Uruguay”. Mencionó que, dos días antes de la reunión, una delegación del PIT-CNT mantuvo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, quien transmitió que el tratado comercial “estaba muy lejos”.

“Sin embargo, dos días después convocan a la Confederación de Sindicatos Industriales para una reunión en la que la cancillería nos informa que la posibilidad de ingresar al acuerdo va viento en popa”, señaló Echevarría. “Ya se estaba analizando capítulo por capítulo para definir cómo se insertaba y adecuaba a la legislación, normas y decretos de Uruguay para concretar la adhesión”, apuntó.

El dirigente sindical sostuvo que se trata de “un tema muy complejo”. La CSI, “con toda claridad, le dice no a la adhesión al Acuerdo Transpacífico de Tratado Libre Comercio, porque termina matando a la pequeña y mediana empresa, que es la gran mayoría en este país”, señaló, y afirmó que el ingreso a este tratado “se da de cara con la Estrategia Nacional de Desarrollo que está planteando el gobierno”.

En ese sentido, Echevarría consideró que “el gobierno tendrá que hilar más fino y definir realmente qué país quiere”. “Es decir, si quiere un país en donde avance la Estrategia Nacional de Desarrollo y potenciar a la pequeña y mediana empresa, o el país que va por los acuerdos libre comercio, que finalmente matan a la industria”, afirmó; y subrayó que el Acuerdo Transpacífico “le quita potestad y soberanía a las empresas públicas y se mete de lleno en la compra pública, porque lo que hace sobre la compra pública es no permitirle tener reservas para la pequeña y mediana empresa”.