Trabajadores de La Tablada denuncian falta de personal para garantizar el funcionamiento de la planta

La Federación de Funcionarios de Ancap informó que “la planta se encuentra funcionando por debajo de la dotación mínima necesaria para desarrollar las tareas de operaciones”

El sindicato de trabajadores de La Tablada, perteneciente a la Federación de Funcionarios de Ancap (Fancap), emitió un comunicado este viernes para informar que, durante la tarde del miércoles 12 y jueves 13, “en dos turnos se contó solamente con dos operarios y un supervisor, con este último realizando tareas operativas para poder sostener el funcionamiento de la planta”. La dotación mínima necesaria es de cuatro trabajadores.

Ante esta situación, el sindicato señaló que “se quiere dejar claramente establecido que la planta se encuentra funcionando por debajo de la dotación mínima necesaria para desarrollar las tareas de operaciones” y que “este contexto no constituye una guardia mínima operativa, sino que está funcionando con una guardia de seguridad, insuficiente para garantizar el normal funcionamiento de las distintas áreas de operaciones”.

El gremio también señaló que la falta de personal “obliga a realizar un corte de tareas”, entre ellas la carga de camiones de propano, ya que “no están dadas las condiciones necesarias para desarrollar la operativa con la dotación actual”. Este gas es utilizado en los sectores del comercio y el agro.

A esta situación, según expresa el comunicado de Fancap, se suma “un problema de seguridad, al pretender sostener las tareas habituales con una dotación insuficiente para las responsabilidades que implica la operativa de la planta”.

La organización sindical aclaró que esta situación “no es consecuencia de una decisión de los trabajadores, ni de una negativa a realizar las tareas, sino de la falta de personal necesario para garantizar el funcionamiento de La Tablada en condiciones adecuadas y seguras”.

“Seguimos exigiendo a la Administración de Ancap que garantice el personal necesario para que la planta de La Tablada pueda funcionar correctamente y con las condiciones de seguridad que corresponden”, concluye el comunicado.