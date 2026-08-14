Castillo informó que se planteó a empresarios y trabajadores que se posicionen sobre los cambios a la Ley de Negociación Colectiva

El ministro de Trabajo comunicó en el Parlamento que la OIT enviará a Uruguay a un especialista para intercambiar sobre los posibles cambios que se deben hacer a la norma denunciada por el sector empresarial.

El titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, y el subsecretario de esa cartera, Hugo Barretto, concurrieron a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores para explicar la posición del gobierno tras la denuncia de las cámaras empresariales ante la 114ª Asamblea Anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de que existe una “intervención excesiva” del Poder Ejecutivo en la negociación colectiva por los Consejos de Salarios.

En una rueda de prensa al finalizar la sesión, Castillo comentó que “rendimos cuentas” y que el MTSS “planteó la posibilidad a los sectores de que se expresaran sobre el tema, tanto empleadores como trabajadores”. En ese sentido, dijo que hubo el miércoles una reunión del Consejo Superior Tripartito, en la que “las cámaras empresariales pidieron tiempo hasta fin de mes, a los efectos de tener una postura comú, y hacer su planteo” para dialogar sobre cómo modificar la Ley de Negociación Colectiva, a pedido de la OIT.

El ministro sostuvo también que “esta vez fue una reunión atípica porque la solicitó el MTSS”. “Generalmente es al revés. Cabe recordar que la denuncia terminó en una recomendación de la OIT, que insta a que el gobierno analice la Ley de Negociación Colectiva, a los efectos de hacer cambios que contemplen ciertas demandas del sector empleador”, agregó.

Castillo celebró acuerdo del Sunca

En otro orden, el ministro se refirió al acuerdo entre el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y las cámaras empresariales para firmar un convenio colectivo este viernes en el MTSS. Al respecto, señaló que el acuerdo “tiene un tema relevante como la reducción del tiempo de trabajo, eje que permanece en la agenda del Ministerio de Trabajo”.

Por su parte, Robert Silva, presidente de la comisión y senador del Partido Colorado, comentó a la diaria que las autoridades del MTSS asistieron por distintos temas, y explicó que “Castillo anunció que llegará al país un especialista que vendrá a mediar y a conocer el diferendo”. “Será una autoridad que está radicada en Chile quien lo designará, y vendría en setiembre. A partir de entonces se desarrollarán instancias futuras con empleadores y trabajadores. El Consejo Superior Tripartito se reunirá el 28 de agosto para avanzar en el tema. Además, anunció que seguramente convoquen a los legisladores de la comisión, o al menos dialogar con nosotros en relación con lo planteado por los empleadores”, dijo Silva, quien agregó que tomaron “conocimiento” y quedaron “en una posición de expectativa a ver cómo avanza el tema, porque el que tiene la voz en todo esto es el gobierno”.

Trabajadores de Teledoce

El legislador comentó que el otro tema sobre el que se dialogó con las autoridades del MTSS fue la situación de los trabajadores de Canal 12 y los despidos de semanas atrás. “Estamos con expectativa, así que quedamos con los trabajadores del canal, cuando comparecieron ante la comisión, en que si ellos consideraban que la comisión debía intervenir, se analizaba”, dijo al respecto.

En ese sentido, dijo que actualmente, por decisión de los trabajadores y de la empresa, “según explicó Castillo, están en un ámbito de negociación bipartita y no tripartita. Están negociando entre ellos, pero también, por lo que expresó, pareciera que los despidos continúan y que no hay aún una posibilidad de acuerdo”.