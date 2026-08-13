Asamblea del Sunca aprobó preacuerdo con empresarios por el convenio colectivo

Si bien la firma del acuerdo entre las partes se celebrará este viernes en la Dirección Nacional de Trabajo, su entrada en vigencia es retroactiva al 1° de abril pasado.

La asamblea general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) se reunió este jueves en la Plaza 1° de Mayo y aprobó el preacuerdo que el gremio alcanzó la semana con las cámaras empresariales luego de varias reuniones que se celebraron en las últimas semanas, tanto entre ambas partes como a nivel tripartito, junto con el Ministerio de Trabajo, en el marco de la undécima ronda de los Consejos de Salarios. En la asamblea estuvieron presentes integrantes del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT.

Foto: Ernesto Ryan

El presidente del Sunca, Richard Ferreira, dijo a la diaria que la asamblea “fue multitudinaria” y que la aprobación del preacuerdo alcanzado con las cuatro cámaras empresariales fue “por aclamación”. Expresó además que, tras quedar superada esta instancia, el acuerdo se firmará este viernes a las 11.00 en la Dirección Nacional de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El dirigente comentó que el acuerdo es retroactivo al 1° de abril pasado, por lo que su vigencia es hasta el 1° de abril de 2031. Destacó que la reducción de la jornada laboral se comenzará a aplicar en agosto de 2027 y aclaró que hay diversos puntos que ya entrarán en vigencia y aplicación una vez que la firma del acuerdo se lleve adelante este viernes. “Una vez firmado, se aplica el ajuste salarial que es retroactivo a abril, que será del 5,17%, y después habrá ajustes anuales, que se aplicarán en abril de cada año, mientras dure el convenio”, detalló.

Richard Ferreira. Foto: Ernesto Ryan

“Hay otros puntos que se comienzan a trabajar desde ahora, por ejemplo, la instalación del Centro de Atención a la Primera Infancia en Maldonado. En ese tema se estableció una comisión que trabajará por 120 días, con el propósito o el objetivo de definir en qué lugar del departamento de Maldonado se va a instalar este Centro de Atención, ya teniendo partidas presupuestarias para dicho objetivo”, explicó Ferreira.

Sostuvo también que próximamente se comenzarán a realizar asambleas para abordar la atención a la salud mental y el consumo problemático de sustancias. Además, una comisión comenzará a trabajar desde la próxima semana y presentará un informe a la mesa tripartita de salud e higiene para la reforma del Decreto 125 (a través del Parlamento), con el objetivo de que se contemple lo relacionado con las alertas meteorológica, la vestimenta para los trabajadores de la construcción, especialmente prendas para realizar tareas en clima con altas temperaturas.

Foto: Ernesto Ryan

Consultado sobre si todos los trabajadores que estaban en seguro de paro ya retornaron a la actividad, Ferreira dijo que “todos menos los trabajadores de la obra de San Rafael –empresa Criba– en Maldonado, que la empresa no solamente incumplió con el preacuerdo, sino que, en definitiva, anunció más envíos al seguro de paro”. En este caso, “el problema entendemos que es una situación contractual entre el inversor y la empresa conductora, que, a partir de los atrasos, ha generado una condición de muchísima incertidumbre en lo que suceda con el proyecto. Eso se trató durante la asamblea”, contó.