La tasa de desempleo fue de 7,4% en el primer semestre del año

El Instituto Nacional de Estadística (INE) difundió este miércoles su informe diferencial del mercado de trabajo correspondiente al primer semestre de 2026, que indica que la tasa de desempleo se ubicó en 7,4% en este período. También recoge que durante los seis primeros meses de este año la actividad se situó en el 64,3% a nivel país, lo que deriva en una tasa de empleo de 59,6%.

El reporte del INE desagrega los datos en función de múltiples variables, como el sexo de los encuestados. Las tasas de actividad y empleo fueron mayores entre los hombres: 71,6% y 67,2%, respectivamente. En ambos casos, las cifras superan por alrededor de 14 puntos porcentuales a las de las mujeres, que fueron de 57,6% y 52,5%, respectivamente. En el caso del desempleo, fue de 8,8% para las mujeres y 6,2% para los hombres.

Por su parte, en lo que respecta al no registro a la seguridad social, el INE observó una tasa de 21,6% para todo el país.

El subempleo, que corresponde a las personas con menos de 40 horas semanales de trabajo pero que desean hacerlo por más horas, alcanzó un valor global de 8,9%, mientras que en términos de sexo fue de 7,1% en los hombres y 11% en las mujeres.

La población afrodescendiente registró los mayores niveles de desempleo e informalidad

El informe del INE también proporciona un desagregado de las cifras en función de la ascendencia étnico-racial de los encuestados, y también se observan diferencias en todos los indicadores.

Entre la población afrodescendiente, la tasa de actividad superó el promedio total y fue de 67,9%, y la de empleo fue de 61,3%. De igual manera, registró los mayores niveles de desempleo, que se ubicó en 9,8%. Esto se repite, asimismo, en el caso de las tasas de no registro (32,6%) y subempleo (13,8%), que superaron tanto los valores promedio como los de las demás poblaciones.

Mientras tanto, la tasa de actividad observada para las personas con ascendencia blanca fue de 63,7%, la de empleo alcanzó el 59,1% y la de desempleo el 7,1%. Por su parte, aquella de no registro se ubicó en 20,2%, y la de subempleo en 8,2%.

Finalmente, en la categoría denominada “otra”, que incluye a las demás ascendencias, el INE consignó tasas de actividad y empleo de 68,9% y 64%, respectivamente –los mayores valores al comparar con las demás categorías–, mientras que la de desempleo fue de 7,2%. Para esta población, el no registro igualó al promedio nacional (21,6%) y el subempleo lo superó ligeramente (9,5%).

Desempleo entre los jóvenes superó ampliamente al de adultos y adultos mayores

En lo que respecta a los grupos etarios, el reporte del INE recoge que el desempleo entre quienes integran la categoría más joven, de 14 a 24 años, superó ampliamente al de las demás, y alcanzó el 24,3%. Su más inmediato perseguidor lo constituyó la siguiente categoría, de 25 a 29 años, y fue de 9,8%. Luego de ello disminuyó con cada grupo etario, situándose en 2,3% para las personas de 65 y más años.

La tasa de actividad, que para el grupo más joven fue de 43,0%, se aproximó al 90% para los demás grupos, excepto por aquellas personas de entre 55 y 64 (67,1%) y 65 y más años (14,6%). Dicha tendencia se repite en el caso de la tasa de empleo: fue de 32,5% para los jóvenes de entre 14 y 24, se ubicó entre 80% y 88% entre los grupos etarios que van desde los 25 a los 55 años, alcanzó el 64,7% para el grupo siguiente y fue de 14,2% para la población más avejentada.

Desempleo disminuyó a medida que avanza el nivel educativo alcanzado

Por último, el informe también desagrega los indicadores según el último nivel educativo alcanzado por las personas encuestadas. En ese caso, entre quienes no completaron el ciclo básico, las tasas de actividad y empleo se ubicaron por debajo del promedio, con una diferencia mayor a los diez puntos porcentuales en ambos casos –48,6% y 44,7%, respectivamente–, mientras que la de desempleo lo superó ligeramente: alcanzó el 7,9%.

Los resultados observados mejoran a medida que se avanza en las categorías, con una tasa de actividad de 65,3% para quienes finalizaron el ciclo básico, de 72,1% entre aquellos que completaron la educación secundaria, y de 81,2% en el caso de las personas que cuentan con una carrera terciaria o estudios de posgrado. Las tasas de empleo ascienden a 59,5%, 65,7% y 79%, respectivamente. En el caso del desempleo, fue de 8,9% para quienes finalizaron el ciclo básico y la educación secundaria, mientras que para aquellas personas que finalizaron la terciaria fue cuatro veces menor: 2,6%.