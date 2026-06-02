Uruguay está en la “lista corta” de la OIT tras denuncia de empresarios por intervención excesiva del Estado en las negociaciones

La denuncia fue realizada en 2009 y será tratada el miércoles 10 en la 114° Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo.

Uruguay fue incluido en la “lista corta” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como uno de los 24 países que incumplió acuerdos internacionales, informó Búsqueda este lunes y confirmó a la diaria el subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barreto, quien se encuentra en Suiza en el marco de la 114° Conferencia de la OIT.

El caso se tratará el miércoles 10 de junio en la Comisión de Aplicación de Normas, en Conferencia de la OIT, en la que se escucharán las críticas de los empleadores y las explicaciones del gobierno. “Originalmente, se trata de una queja presentada por el sector empresarial ante el Comité de Libertad Sindical, en 2009”, señaló Barreto en diálogo con la diaria.

El reclamo había sido presentado ese año por la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), la Cámara de Comercio y Servicios (CCSU) y la Organización Internacional de Empleadores por considerar que la Ley de Negociación Colectiva (18.566) habilitaba una intervención excesiva del Poder Ejecutivo en la negociación durante los Consejos de Salarios.

“Los empresarios vuelven a promover que el caso uruguayo sea analizado en la Comisión de Aplicación de Normas, que es tripartita. Entonces, el primer día de la Conferencia Internacional del Trabajo, que fue este lunes, se da a conocer la llamada 'lista corta', integrada por 24 casos que serán tratados durante la Conferencia Internacional del Trabajo”, explicó Barreto.

Sostuvo que “el caso refiere, justamente, a esa crítica que han hecho los empleadores. Eso es lo central. Vuelven a tomar una iniciativa para que Uruguay se vea obligado a dar explicaciones acerca de cómo funciona el sistema de negociación colectiva. Pero eso es desde el punto de vista de los empresarios y no del gobierno. Uruguay aceptó casi todas las observaciones que la OIT ha hecho al sistema de negociación colectiva, mediante la Ley 20.145, de 2023, pero los empleadores insisten al sostener que la negociación no es libre ni voluntaria, pese a que a nivel de Consejos de Salarios el porcentaje de acuerdos generales llegó al 83%”.

Consultado acerca de si estar en la lista representa alguna sanción para Uruguay, respondió que “no constituye o no da lugar a una sanción”. “Sí da lugar, diríamos, a que un país como Uruguay, respetuoso de los derechos humanos, con una larga tradición de defensa de la paz, la democracia y que se ve como ejemplo en la región y a nivel mundial tenga que comparecer en una comisión que examina casos graves de violación a los derechos humanos”, apuntó.

En ese sentido, agregó que “esta queja de los empresarios convive con observaciones y con casos de países que, por ejemplo, registran asesinatos a dirigentes sindicales, discriminación contra las mujeres en materia educativa y también laboral, casos de trabajo forzoso, trabajo infantil y demás”.

Acerca del significado que tiene para el país ser parte de esa “lista corta”, señaló que “es solamente a los efectos de esta 114° Conferencia Internacional. Lo que significa es que Uruguay es parte de esos casos que se analizarán. Una vez que se escucha a los empleadores, las explicaciones del gobierno uruguayo y la opinión de los trabajadores, luego la comisión presentará una serie de conclusiones, que comunica a todas las partes”.

Sobre si las conclusiones de esa comisión deberán ser atendidas solamente por el gobierno o también por trabajadores y empresarios, respondió que “creo que sea cual sea la recomendación o las conclusiones, la tradición en Uruguay es siempre el diálogo social, y es siempre el tripartismo y el diálogo social”.

En la actual Conferencia Internacional de la OIT, en la votación celebrada este lunes, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, fue elegido presidente de esta edición de la conferencia.