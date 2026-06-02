Centro de Maquinistas denunciará a la Prefectura Naval por presuntas irregularidades en habilitaciones a trabajadores migrantes

El Centro de Maquinistas Navales del Uruguay (CMN) informó, por medio de un comunicado, que “presentó denuncias ante los organismos competentes contra la Prefectura Nacional Naval, por presuntas irregularidades consideradas de extrema preocupación para la marina mercante y la industria de la pesca, respecto de la situación migratoria y habilitación laboral de ciudadanos extranjeros embarcados en buques de bandera nacional uruguaya”.

Desde la CMN se solicitará ante Fiscalía “la investigación urgente y verificación administrativa”, y denuncia que “Prefectura estaría reconociendo o habilitando titulaciones extranjeras mediante procedimientos que, según la interpretación del CMN, no se ajustan a las exigencias del Decreto 31/009 ni del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW en inglés), de la Organización Marítima Internacional (OMI). Tampoco se ajusta a las competencias que corresponden al MEC [Ministerio de Educación y Cultura] y al Ministerio de Relaciones Exteriores”.

“Las denuncias fueron elevadas a los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y de Educación y Cultura y próximamente en el Ministerio de Trabajo. Durante esta semana se hará lo propio ante Fiscalía de la Nación. Se está siendo analizado por el equipo jurídico del Centro de Maquinistas Navales, que realiza un seguimiento permanente de esta situación, y se encuentra en estado de alerta no descartándose próximas acciones formales y legales a nivel nacional e internacional (ante la OIT), como así también medidas sindicales”, expresa el texto.

El dirigente de la intergremial marítima, Facundo Montaña, dijo a la diaria este martes que “hay una falta de transparencia administrativa que tiene la Prefectura Nacional Naval. ¿Por qué decimos esto? Porque está aprobando titulaciones de personal extranjero en contra de lo que dicen los decretos nacionales y leyes, y se basan en una circular interna administrativa del año 1998 que se llama Despache Rápido”.

En ese sentido, explicó que el decreto dispone “que se les tiene que avisar a los ministerios correspondientes y a la unidad coordinadora de educación marítima para revalidar los títulos, para ver si son originales; [revisar] la comunicación con el otro país y las horas de estudio que exige el convenio STCW –que depende del Ministerio de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación y Cultura-, que exige sean las mismas y sea todo correcto”.

Montaña planteó que cuando se reunieron con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la “secretaría no estaba enterada de que la Prefectura estaba aceptando titulaciones extranjeras de oficiales de máquinas. En tanto, el MEC nos dio la razón en que no pueden aceptar estas titulaciones sin un procedimiento, y también convocó a la unidad coordinadora marítima para una reunión, que tampoco estaba enterada de estas revalidaciones que estaba realizando la Prefectura”.

“Lo que el Centro de Maquinistas dice es que lo que está haciendo la Prefectura es ilegal, porque tiene interpretaciones de la ley que solamente perjudican al trabajador. Porque no está dejando sin trabajo a los uruguayos, está dejando sin trabajo a los que se están formando hoy en día en la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), que estudian carreras de cinco o seis años para ser oficiales de máquinas, que tienen un convenio internacional que Uruguay tiene firmado, un convenio de formación de guardia y titulaciones (STCW). Con esto estamos perdiendo puestos de trabajo”, dijo Montaña.

Según el dirigente sindical, la Prefectura “no hace los estudios correspondientes, como dice el decreto para validar, y está habilitando cualquier titulación, por ejemplo, de Indonesia, que es la que está habilitando hoy más que nada, para ir en contra de los trabajadores uruguayos, en contra de la soberanía nacional y en contra de las organizaciones de los trabajadores también”.

Al respecto, sostuvo que se aprueban y dan titulaciones a oficiales indonesios y “el Centro de Maquinistas no conoce cuántas horas tienen de estudio, si están aprobados por el convenio de STCW y están bajando la categoría, porque los extranjeros que vienen embarcados por 12 o 18 meses cobran mucho menos que un uruguayo. No se respetan los Consejos de Salarios, no se realizan aportaciones, no pueden salir del barco, no pueden salir del puerto de Montevideo y hoy en día hay barcos enteros que no tienen ningún oficial de máquina uruguayo. Esto será denunciado”.

Asimismo, Montaña cuestionó a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, porque “si bien nos recibió y atendió gentilmente, ella pidió un informe a la Prefectura y después de eso no pasó nada más. Prefectura sigue aceptando titulaciones extranjeras, siguen saliendo extranjeros como oficiales de máquina y la ministra no hizo más nada. Se necesita que actúe y en defensa de la tripulación y los trabajadores uruguayos, esto ante empresas que tuvieron exoneraciones en 2025 ante el BPS, BSE y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. Además, lograron comprar barcos y renovar la flota de vehículos”.