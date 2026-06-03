Senado solicitó al Poder Ejecutivo que en la próxima Rendición de Cuentas haya una reasignación tributaria para el Inale

La minuta de comunicación fue aprobada con votos de todos los partidos políticos; el senador del FA Óscar Andrade dijo que se trata de un compromiso que asumió en la discusión del presupuesto con las gremiales lecheras.

Tal como estaba previsto, la Cámara de Senadores aprobó este miércoles con votos de todos los partidos una minuta de comunicación en la que se solicita al Poder Ejecutivo que en el próximo proyecto de ley de Rendición de Cuentas –que deberá ingresar al Parlamento antes del 30 de junio– se incluya una reasignación tributaria destinada directamente al Instituto Nacional de la Leche (Inale).

El organismo, que fue creado en 2007 como persona jurídica de derecho público no estatal, tiene el cometido central de asesorar al Poder Ejecutivo en materia de política lechera y actualmente se financia principalmente con asignaciones presupuestales, a diferencia de otros institutos agropecuarios –por ejemplo, el Instituto Nacional de Carnes o el Instituto Nacional de Vitivinicultura–, que se financian mayormente con fondos provenientes de sus propios sectores.

Esta situación, se sostiene en la minuta de comunicación, le ha implicado al Inale “solicitar refuerzos presupuestales en más de una ocasión a los efectos de cumplir fielmente con los cometidos debidos”.

Se trata de un tema que quedó pendiente en la discusión del presupuesto quinquenal. El año pasado se llegó a plantear que un porcentaje de lo que actualmente aporta el sector lácteo que está destinado al LATU se redirigiera hacia el Inale. Esto, no obstante, requiere una iniciativa del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, los legisladores del oficialismo y la oposición solamente solicitan que, “mediante el mecanismo que entienda más pertinente”, el Poder Ejecutivo “reasigne ingresos tributarios provenientes del propio sector lechero hacia el Inale”, para, de este modo, “generar una fuente genuina y directa de financiamiento para dicho instituto”. “En definitiva, y teniendo en cuenta la necesidad de sostener presupuestalmente el Inale con fondos provenientes del propio sector, es que se solicita al Poder Ejecutivo que reasigne tributos que gravan hoy en día a sectores vinculados a la lechería, redistribuyéndolos directamente al Inale”, se subraya en el texto aprobado este miércoles en la cámara alta.

Al momento de la votación, el senador del Frente Amplio Óscar Andrade puntualizó que la declaración “va en dirección de un compromiso que asumimos en la discusión del presupuesto, particularmente con las gremiales del sector”.

El senador del Partido Nacional Sebastián da Silva, en tanto, dijo que dar presupuesto al Inale significa, entre otras cosas, “estrategias para poder enfrentar el tratado de la Unión Europea [con el Mercosur], que naturalmente puede tener alguna amenaza para el sector lechero”.

Por su parte, adelantándose a la Rendición de Cuentas, el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry expresó que, “si efectivamente le vamos a quitar ingresos al LATU, debemos quitarle funciones también al LATU, porque los ingresos son para cumplir funciones, y ahí es cuando la desregulación se tiene que hacer presente”.

Bordaberry señaló que, con el esquema vigente, al LATU le corresponde “hacer una cantidad de exámenes y expedir una cantidad de certificados”, y “obviamente necesita los recursos para eso”. “Ahora, ¿lo necesitamos? Quizás estamos teniendo del otro lado del Río de la Plata un ejemplo, que el ministro de Economía [Gabriel Oddone] ya ha estado anunciando que quiere ir por ese camino también, que es el de la autocertificación y el Estado controlando esa autocertificación; con eso el Estado asume un control de la autocertificación muy estricto, pero se gana en agilidad y se gana en menos costos, entre ellos, el costo que significa el LATU”, señaló.

Orsi sobre el cierre de Coleme: “Hay que buscarle la vuelta”

Este mismo miércoles, en el marco de un foro sobre el Inale que se desarrolló en la Torre de Telecomunicaciones, el presidente Yamandú Orsi dijo en rueda de prensa que “el tema del presupuesto del Inale” para “poder tener cierta autonomía”, en comparación con otros institutos agropecuarios, es “de recibo”. “Hay que analizarlo bien”, señaló.

Por otra parte, consultado sobre la situación de la Cooperativa de Lechería de Melo de Cerro Largo, que tiene previsto cerrar en las próximas horas, Orsi sostuvo que el caso “es complicado”. “Lo decía claramente el subsecretario [de Ganadería, Agricultura y Pesca] Matías Carámbula, que tenemos que ser responsables de cómo sostenemos y lo que realmente sostenemos. Hay que buscarle la vuelta, porque hay productores, hay trabajadores de atrás. Ahí se le va a pedir una mano, por lo que entendí, al ecosistema lácteo. Ahí tendremos que hablar con algunos que tienen mejor suerte”, expresó el mandatario.