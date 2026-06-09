El PIT-CNT hará un paro general parcial este miércoles

El PIT-CNT ejecutará este miércoles un paro general parcial, de 9.00 a 13.00, y estará acompañado de una movilización que se concentrará en el Cerro. Los trabajadores de los distintos sindicatos están convocados para las 10.00, frente al local de Apex-Cerro.

Entre los motivos principales de la medida están los lineamientos del Ministerio de Economía y Finanzas para la próxima Rendición de Cuentas, que, según los anuncios de las autoridades de esa cartera, será de “costo cero”. Dentro de las reivindicaciones de la central sindical también están la reducción de la jornada laboral y la aplicación de un impuesto de un 1% al 1% más rico de la población.

Previo a la paralización, a través del Departamento de Funcionarios Estatales y Municipales, el PIT-CNT solicitó la convocatoria al Consejo Superior Tripartito de negociación colectiva en el sector público, a los efectos de plantear y discutir estas inquietudes al gobierno, con el que, hasta la fecha, no ha dialogado de manera oficial.

Gremios que adhieren al paro

Los servicios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado paran de 6.00 a 18.00, con atención a urgencias, emergencias y pacientes oncológicos.

En el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) no habrá atención en las oficinas centrales ni ningún servicio de atención directa. Además, de 7.00 a 19.00, habrá guardia gremial en los servicios de tiempo completo del INAU y el Inisa.

Los servicios de Registros Públicos no atenderá al público durante toda la jornada, mientras que la Corte Electoral también paraliza sus actividades por 24 horas.

Por su parte, los operadores penitenciarios paran durante todo el día, manteniendo una guardia gremial. En la mayoría de los ministerios y en el Instituto Uruguayo de Meteorología el paro es de 9.00 a 13.00. En tanto, los maestros y profesores de secundaria paran por 24 horas.

Según con cómo avance el diálogo y las negociaciones, ya sea en el marco del Consejo Superior Tripartito o en otras vías de negociación, el PIT-CNT junto con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado decidirán si llevan adelante más acciones este mes y en julio.