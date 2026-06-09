Confederación de Sindicatos Industriales expresó preocupación a Alejandro Sánchez por acuerdo con la Unión Europea

Una delegación de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) fue recibida este martes por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, para hablar de diversos temas, entre ellos, el impacto que genera en la industria y en la mano de obra de Uruguay el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, así como el proceso de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.

Después de la reunión, el presidente de la CSI, Danilo Dárdano, dijo en rueda de prensa que se trasladó la preocupación “por la gente que se ha quedado sin trabajo y por el camino, tanto en el interior como en Montevideo, y que no encuentra trabajo”. Afirmó que hoy en día “el mayor drama de los trabajadores industriales no es quedarse sin trabajo, sino volver a reinsertarse en el mercado laboral”.

Dárdano comentó que también le manifestaron a Sánchez la preocupación “por el impacto negativo que podría significar el ingreso de Uruguay al Tratado Transpacífico” y se dialogó en torno a “cómo los trabajadores, los empresarios y el gobierno pueden trabajar juntos para defendernos de los impactos negativos que tiene ya el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea”.

Dárdano señaló que Sánchez “comparte que se debe trabajar en las urgencias, pero hay planteos que se le realizaron que no serán difundidos públicamente, y así esperamos que puedan contemplarse”.

Con respecto al ingreso de Uruguay al Tratado Transpacífico, dijo que el secretario de Presidencia afirmó que “aún no hay nada definido”, respuesta que para el dirigente “nos da tiempo y nos tranquiliza”, ya que ese acuerdo “impide utilizar a las empresas públicas como locomotoras de desarrollo”.

Asimismo, los trabajadores plantearon la posibilidad de crear un grupo de trabajo para preparar la industria nacional, sobre todo el sector manufacturero, en busca de ser más competitivos cuando comiencen a bajar los aranceles de la Unión Europea. Consultado acerca de los puntos positivos que podría tener el ingreso de Uruguay al acuerdo transpacífico, Dárdano dijo que “dará pocas oportunidades, salvo a los malla oro, que sí los beneficia. Pero para el sector manufacturero sería un desastre”. Sobre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, señaló que en Uruguay “hay que elevar la vara y mejorar la calificación de los trabajadores, y también mejorar el nivel de las empresas, principalmente las pymes, y buscar nichos en la cadena de valor para insertarse a nivel mundial”.

Del proyecto que está impulsando el gobierno en matería de competitividad y sobre si puede afectar el salario de los trabajadores, contestó: “Creemos que no, pero si llega a ser así, vamos a estar en contra. Queremos competir y estamos convencidos. En eso hay que copiar las cosas buenas que hace la Unión Europea, con salarios dignos, condiciones laborales buenas y con la reducción horaria de la jornada laboral. Además, hay que tratar la productividad junto con la competitividad”.