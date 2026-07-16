Uber adquiere Delivery Hero, propietaria de Pedidos Ya

“Junto con su participación accionaria del 24,77% y su tenencia de instrumentos del 11,74%, el interés económico total de Uber ascendería a más del 53%”, informó la empresa.

Delivery Hero, propietaria de Pedidos Ya, informó en la ciudad de Berlín, Alemania, este jueves, a través de un comunicado, que firmó un acuerdo de fusión con la multinacional Uber Technologies, Inc., “extendiendo la plataforma de movilidad y reparto a un total de 99 países, con un volumen bruto de mercancías proforma combinado de 236.000 millones de dólares en 2025”. La noticia fue confirmada a la diaria por Pedidos Ya, aunque la empresa prefirió no hacer comentarios al respecto.

Dara Khosrowshahi, CEO de la empresa Uber, afirmó sobre la fusión que “el talentoso equipo de Delivery Hero ha construido un negocio extraordinario, con marcas locales muy apreciadas y una sólida presencia en algunos de los mercados de reparto de mayor crecimiento del mundo”, y que “al integrar nuestras plataformas, Uber extenderá el servicio de entrega asequible y confiable a muchos millones de personas más en algunas de las economías más dinámicas del mundo, a la vez que creará más oportunidades para comerciantes y repartidores”.

Por su parte, Niklas Östberg, CEO y cofundador de Delivery Hero, expresó que “estamos entusiasmados con esta oportunidad con Uber y las posibilidades que ofrece para los empleados, accionistas y socios. La plataforma global de movilidad y reparto de Uber, junto con nuestro compromiso compartido con la innovación, hacen de esta la alianza ideal para potenciar las fortalezas de Delivery Hero en el reparto local de comida y el comercio rápido, y para llevar nuestra estrategia de aplicación diaria aún más lejos para nuestros clientes. Esperamos con ilusión este nuevo capítulo”.

Según expresa el texto, “en los términos de la oferta pública de adquisición voluntaria, Uber ofrecerá a los accionistas de Delivery Hero una contraprestación en efectivo de 41,50 euros por acción (precio de la oferta), lo que implica un valor patrimonial totalmente diluido de 13.000 millones de euros”. El precio de la oferta “representa una prima de aproximadamente el 127% sobre el precio medio, ponderado por volumen de las acciones de los tres meses anteriores al 8 de mayo de 2026, y de aproximadamente 34% sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de los tres meses anteriores al anuncio de la transacción”.

En cuanto a algunos datos relacionados al negocio, Uber anuncia que el acuerdo de compraventa también incluye los derechos de rescisión habituales y las penalizaciones por ruptura recíproca. Agrega que “el oferente ya ha recibido compromisos de compra irrevocables en relación con la oferta, por un importe de 16,68%. Junto con su participación accionaria del 24,77% y su tenencia de instrumentos del 11,74%, el interés económico total de Uber ascendería a más de 53%. Se prevé que la oferta de Uber se complete en el segundo semestre de 2027”.

“Uber publicará su documento de oferta tras la aprobación de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania de conformidad con la Ley de Ofertas Públicas de Adquisición. Tanto el Consejo de Administración como el Consejo de Supervisión de Delivery Hero emitirán una declaración conjunta motivada, que incluirá su valoración del precio de la oferta y, en su caso, una recomendación, a su debido tiempo”, concluye el comunicado.