Ancap y los trabajadores acordaron el abastecimiento de combustible para aeronaves durante remodelación del Aeropuerto de Ezeiza

El operativo requiere condiciones de logística, infraestructura y control de calidad para garantizar la continuidad y la seguridad de los servicios aéreos que lleguen desde el país vecino.

La Federación de Trabajadores de Ancap (Fancap) alcanzó un acuerdo con la empresa para garantizar el abastecimiento de combustible de aviación Jet-A1 para las obras de remodelación en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Buenos Aires. Las negociaciones se retomaron luego de que las partes no alcanzaran un acuerdo por diferencias en el pago a los trabajadores de determinados sectores que participarían en las tareas.

A través de un comunicado, el sindicato expresó que “este resultado demuestra que, a través del diálogo y la negociación que impulsa Fancap, es posible encontrar soluciones que contemplen las necesidades operativas de Ancap y los derechos de los trabajadores”. La declaración agrega: “Celebramos este entendimiento, fruto del compromiso de los trabajadores organizados de Fancap. Valoramos que el camino del diálogo siga generando consensos que fortalecen a Ancap, resguardan el empleo y contribuyen al desarrollo del país”.

Sobre lo alcanzado, el presidente de Fancap, Salvador Sprovieri, dijo este jueves a la diaria que “la negociación se reflotó el viernes 31 con un intercambio con el gerente general de Ancap, Nicolás Spinelli. A partir de ahí hubo conversaciones telefónicas, una reunión el martes y otra este miércoles. En ese marco logramos resolver los puntos que seguían en discusión, vinculados principalmente a aspectos salariales para los trabajadores que realizarán esta tarea”.

El dirigente agregó que también se definieron “ciertas condiciones laborales, sobre todo en el laboratorio de la refinería, donde tenemos un montón de problemas vinculados a la contaminación por benceno. Allí se trabaja con un régimen distinto para cuidar la salud de las y los trabajadores. Además, se llegó a un entendimiento en el área de refinería, concretamente en la sala de bombas”.

Sprovieri señaló que, en paralelo, “se acordó con Ancap instalar ámbitos de negociación que para el sindicato son muy importantes, por ejemplo, los vinculados a la carrera funcional y a un proceso de destercerización de áreas que implicaría que trabajadores tercerizados pasen a ser funcionarios públicos”.

“Se está iniciando un proceso de negociación en la segunda quincena de agosto, lo cual es muy positivo. Estamos muy conformes de haber alcanzado una solución que le permite a Ancap realizar una tarea importante para la imagen de la empresa. Se trata de sostener la conectividad aérea del Cono Sur. Como federación entendemos que también es importante que Ancap lo haga y, en estas condiciones, creemos que ambas partes salimos beneficiadas”, expresó.

Consultado sobre si el relacionamiento entre la federación y la empresa estatal puede mejorar a partir de este entendimiento, respondió: “Deseamos que mejore. Que estos ámbitos de negociación sirvan para eso. Por lo menos desde el sindicato lo observamos con expectativa y cautela. Hay que transitar un camino de diálogo y acuerdos, porque considero que todos buscamos lo mejor y, si es así, será bueno para todos”.

Presidenta de Ancap: “Afortunadamente terminamos acordando”

Por su parte, la presidenta de Ancap dijo este miércoles, en rueda de prensa, que “afortunadamente terminamos acordando con el sindicato de Ancap para desarrollar esta actividad extraordinaria y, por supuesto, habiendo transitado un diálogo honesto, responsable y sensato, porque acá no son los dineros de quienes dirigen ahora Ancap. Acá los dineros, insisto siempre, son de los uruguayos”.

La jerarca agregó que “tanto el sindicato como la administración tenemos que trabajar para lograr lo mejor para los uruguayos. En ese sentido, se arribó a condiciones razonables, tanto para las personas que van a estar esforzándose durante estos 18 días como para el país. Poder posicionarlo mejor en términos de conectividad, demostrar que podemos atender esta demanda adicional y que esto puede favorecer el turismo, los servicios que se brindan en el aeropuerto, el catering y otros servicios auxiliares”.

En un comunicado, Ancap informó que alcanzó un entendimiento con la Fancap “para implementar las modificaciones temporales en la organización del trabajo necesarias para atender el operativo extraordinario de abastecimiento de combustible de aviación (Jet A1) durante las obras programadas en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires”.

La empresa explicó que la solución “contempla las particularidades de un operativo extraordinario y de duración limitada, reconociendo las adecuaciones organizativas que deberán realizar los equipos directamente involucrados para hacer posible su ejecución”. El comunicado agrega que la compañía “reafirma su compromiso con el abastecimiento seguro y confiable de combustibles, con el diálogo responsable y con la búsqueda permanente de consensos que fortalezcan los servicios estratégicos”.