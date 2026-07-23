Ancap y trabajadores no alcanzaron acuerdo para el abastecimiento de combustible para las obras del aeropuerto de Ezeiza

Las partes negociaron, pero no lograron llegar a un entendimiento, debido a diferencias sobre el pago de un bono a los trabajadores que deberían desempeñarse durante el operativo especial.

La Federación Ancap (Fancap) emitió un comunicado en el que criticó la decisión del directorio de Ancap de dar por finalizadas las negociaciones con el sindicato para concretar el abastecimiento extraordinario de combustible de aviación durante las obras de remodelación del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Argentina.

El presidente de Fancap, Salvador Sprovieri, dijo a la diaria el miércoles que hace algunos meses Ancap informó al sindicato que la pista principal del Aeropuerto Internacional de Ezeiza permanecería en obras, entre fines de octubre y principios de noviembre, durante un período de 16 días.

Explicó que, en ese contexto, la empresa planteó al gremio la posibilidad de que los vuelos que habitualmente aterrizan en Ezeiza fueran desviados a Montevideo. Eso implicaba que el ente debía asegurar el despacho de combustible de aviación Jet A-1, no solo en el horario habitual, sino de lunes a domingo, entre las 6.00 y las 22.00.

Sprovieri detalló que aceptar ese operativo requería más personal, ya que actualmente no hay trabajadores disponibles en la línea de carga de combustible de La Teja ni fiscales, que son quienes, entre otras tareas, pesan los camiones y verifican que todo salga correctamente de la planta. También se necesitaba personal en Ventas, área responsable de concretar los negocios internacionales vinculados a la comercialización de combustible.

Dijo que “todo implicaría un sobreesfuerzo para los compañeros de laboratorio de refinación y de sala de bombas de refinería. El laboratorio se encarga del análisis de los combustibles y la sala de bombas es el área responsable de transferir el combustible a los tanques y de los tanques a la parte de carga”.

En ese sentido, recordó que en marzo de 2025 el sindicato denunció que trabajadores del laboratorio habían sido contaminados con benceno y que el lugar no reunía condiciones seguras para trabajar. Señaló que “en aquel momento se llegó a un acuerdo donde Ancap se comprometió a realizar una inversión para un laboratorio nuevo” y que ese compromiso se está cumpliendo, algo que “es algo a destacar”.

No obstante, el dirigente sindical indicó que “el laboratorio nuevo está en camino, pero en el medio Ancap se comprometió a traer módulos nuevos para quitar algunos trabajos de laboratorio del lugar físico actual, y eso no se ha cumplido. Entendemos que es algo complejo y que lleva tiempo, pero la realidad es que en esta negociación Ancap quiso cambiar algunas condiciones”.

Respecto del operativo por Ezeiza, señaló que “Ancap plantea que al personal que esté dispuesto a realizar tareas le pagará la hora extra y si es del interior, el viático por venir a Montevideo, que eso es reglamentario. Además la empresa pretendía que el sindicato no hiciera medidas en ningún lado a nivel nacional por estos días de trabajo”.

Como respuesta, dijo que la federación “planteó estar de acuerdo de que Ancap sea parte de este negocio, de que Uruguay reciba esa cantidad de vuelos, que el país y la empresa se posicione a nivel regional como un ente energético serio”.

Sprovieri sostuvo que el directorio “no está de acuerdo en acordar nada con el sindicato” y explicó que la federación propuso dos ejes para la negociación. Uno de ellos estaba relacionado con una remuneración adicional que consistía en un bono diario por cumplimiento de objetivos, que Ancap pretendía otorgar únicamente a los trabajadores que participarían directamente del operativo, dejando fuera al resto.

Según explicó, el bono estaba destinado al personal de las áreas de carga y ventas, pero excluía a los fiscales, controladores, trabajadores de sala de bombas, de refinería y del laboratorio de refinación.

Ante esa postura, la federación manifestó su desacuerdo y respondió que “la cláusula de paz solamente estaría circunscrita a las áreas que cobran el bono”. Según Sprovieri, tras esa respuesta el directorio rechazó continuar negociando y “no quisieron acordar absolutamente nada con la federación”.

“Propusimos otras propuestas con el objetivo de generar un acuerdo, y ellos no fueron capaces de evaluar la única que decían que no. Evidentemente el directorio de Ancap está más preocupado por no acordar con la federación que defender la imagen de la empresa y el rol de esta. Es bastante triste. Por todo esto, el día lunes la empresa informó que se retiraba de la negociación y que avisarían a las distribuidoras de combustible en el aeropuerto que no sería posible cumplir con el negocio”, dijo.

Respuesta de Ancap

Luego de que la federación emitiera su comunicado, Ancap respondió este miércoles mediante otro comunicado oficial. La empresa explicó que había diseñado con varios meses de anticipación un operativo especial para asegurar el suministro de combustible de aviación a los vuelos que operarían en el Aeropuerto Internacional de Carrasco durante las obras programadas en Ezeiza, entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre.

Según el ente, la iniciativa respondía a una oportunidad logística relevante para el país y requería condiciones específicas de personal, logística, infraestructura y control de calidad que garantizaran la continuidad, la seguridad y la previsibilidad del servicio.

El comunicado agrega que “pese a la planificación realizada por la empresa y a las instancias de diálogo con el sindicato, no fue posible asegurar los requisitos operativos indispensables para su ejecución, por lo que el plan finalmente no podrá ser implementado”.

Además, Ancap sostuvo que desde el inicio “se informó a Fancap sobre las características y requerimientos del operativo, y promovió distintas instancias de negociación para alcanzar un acuerdo que permitiera materializarlo”. Indicó que “en ese marco, se propuso una compensación específica para el personal directamente involucrado, considerando las mayores responsabilidades, extensiones horarias y trabajo durante fines de semana que implicaba el incremento extraordinario de actividad”, pero que “durante la negociación desde el sindicato se incorporaron planteos que excedían el alcance de este operativo, incluyendo beneficios de carácter general y para sectores sin vinculación directa con el operativo adicional requerido”. “Ancap reconoce la importancia del diálogo con sus trabajadores y la legitimidad de los ámbitos de negociación colectiva. No obstante, entiende que una operación extraordinaria, limitada en el tiempo y vinculada a un servicio esencial debía sustentarse en acuerdos directamente asociados al esfuerzo requerido y en condiciones que garantizaran su ejecución segura y previsible”, concluye el comunicado.

Fuentes vinculadas al directorio de Ancap, dijeron a la diaria que señalaron que la respuesta al comunicado de Fancap es la difundida por la empresa estatal en su sitio web y canales oficiales de comunicación, y que el directorio no realizará declaraciones adicionales sobre este tema.