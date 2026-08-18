Juan Castillo: “Desde el día uno que están pidiendo que yo no asuma el Ministerio de Trabajo, eso no es novedad”

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, se refirió este martes en rueda de prensa a la posibilidad de declarar la esencialidad en el puerto de Montevideo. “Estoy trabajando para solucionar el conflicto. El decreto de servicios esenciales en cualquier situación conflictiva es síndrome de que no estamos encontrando salida. Acá las dos partes –la empresa y los trabajadores– están negociando para buscar una solución, y el Ministerio de Trabajo está generando las condiciones. La idea es encontrar una salida, y seguramente la vamos a encontrar”, manifestó.

Acerca de si el conflicto en el puerto “le pesa” de manera diferente a otros, el secretario de Estado respondió que “no, y que son todos iguales”. Comentó que días atrás se discutió una salida para el conflicto en la industria del medicamento, como para la situación de los taxistas y de vehículos de alquiler, y la preparación de un ámbito de negociación para Ancap. “Los conflictos están y existen, hay diferencias entre las partes, y nosotros trabajamos”, sostuvo.

Consultado acerca de la posibilidad de que el presidente Yamandú Orsi decida decretar la esencialidad en el puerto, respondió que “lo que dijeron otros pregúntenles a otros”. Con referencia a la movilización en el puerto, este martes, dijo que “es una actividad concreta, porque si se le pregunta a la población en general, se cree que el puerto está paralizado, y hay solo una empresa en el puerto que está con esta situación de negociación. Toda la actividad portuaria está trabajando normalmente. Hay otro problema que entonces se evita discutir, y es que está concentrada mayoritariamente la operación de la terminal de contenedores”.

Por su parte, sobre la crítica de la oposición en el Parlamento que apunta que el conflicto del puerto implica una pérdida de competitividad, razón por la cual hay que declarar la esencialidad, Castillo sostuvo que en el MTSS no creen que sea así. “Lo están denunciando e intentando discutir entre las mismas cámaras empresariales. He visto noticias de eso. El prestador de servicios es un operador privado y en ese ámbito es donde se tiene que discutir. Después el gobierno toma medidas y efectivamente se ve si se está o no cumpliendo con la ley, pero insisto en que el tema central, que se estaba discutiendo en el Parlamento, es si había servicios esenciales o no, y si el ministro seguía en funciones”, planteó.

En ese sentido, afirmó que “el presidente de la República no nos ha dicho nada absolutamente de eso; ningún ministerio nos ha planteado llevar el decreto de servicios esenciales. La empresa tampoco lo hizo frente al MTSS. Y si hay o no continuidad del ministro en el cargo, desde el día uno que están pidiendo que yo no asuma el Ministerio de Trabajo, eso no es novedad”.

Las declaraciones del jerarca fueron en el marco de su asistencia a la sexta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, presentada por la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que se celebra en Montevideo. En el evento, que se extiende hasta el jueves 20, la Secretaría Técnica presentará el documento “Impactos del cambio demográfico en América Latina y el Caribe: retos y opciones para la política pública”, elaborado con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

El ministro comentó además a los medios de prensa que este martes se celebró una nueva reunión tripartita entre el sindicato de trabajadores de Terminal Cuenta del Plata y la empresa Katoen Natie. Según pudo saber la diaria con un representante del sindicato, “las negociaciones se mantienen”, por lo que aún no hay nada definido. Además, fuentes de la Dirección Nacional de Trabajo confirmaron a la diaria que este miércoles a las 10.00 habrá otra reunión tripartita.