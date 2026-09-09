Comenzó el tratamiento en Diputados del proyecto de competitividad: “Una ley interesante que puede ser mejorada”, destacó Andújar

La Comisión de Hacienda recibió al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien adelantó a los diputados que enviará modificaciones con base en lo discutido en el Senado, donde la iniciativa tiene media sanción.

La Cámara de Diputados comenzó el tratamiento del proyecto de ley sobre competitividad y reducción del costo de vida propuesto por el Poder Ejecutivo, al que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se refirió hace unos meses como “una modesta pero importante reforma del Estado. El estudio de la iniciativa empezó con la comparecencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la Comisión de Hacienda de la cámara baja.

El proyecto ya tiene media sanción en el Senado, donde se aprobó por unanimidad. La iniciativa tiene 240 artículos y se divide en cuatro capítulos: agilización de los trámites; facilitación del comercio exterior; promoción de la competencia y reducción del costo de vida, e innovación y aceleración de las inversiones.

Algunas de las principales medidas tienen que ver con autorizar que haya múltiples proveedores de un mismo producto; salvo excepciones, todo certificado de registro de mercaderías habilitante para su comercialización tendrá una vigencia mínima de diez años; la creación de la figura del “autodespacho aduanero”; el establecimiento de un registro único de apoderados y representantes autorizados a realizar trámites con el Estado; la transformación de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia en un servicio descentralizado; la creación de un sistema integrado de soluciones de gestión, facturación y pagos electrónicos para micro, pequeñas y medianas empresas.

La Comisión de Hacienda tiene un largo camino que recorrer en la discusión del proyecto; el diputado del Partido Nacional y presidente de la comisión, Sebastián Andújar, adelantó a la diaria que van a tener “una agenda muy pesada” en cuanto a las delegaciones a las que van a recibir. El tratamiento comenzará la semana que viene, por lo que estiman que estarán hasta octubre estudiando el proyecto. La expectativa del legislador es que el proyecto se pueda poner a consideración del plenario de la cámara baja en noviembre.

Andújar dijo que la exposición de Oddone de este miércoles “dejó clara cuál es la postura del gobierno” y el proceso de elaboración del texto, que contó con una amplia participación de trabajadores, organizaciones sociales y empresarios. A su vez, subrayó que la mayoría de los partidos políticos hablaron durante la campaña electoral de “los problemas del costo de vida, de la burocratización del país”, lo cual fue reafirmado por el ministro. “Es una ley interesante, que puede ser mejorada de acuerdo con lo que vino del Senado”, apuntó.

Señaló que si bien la iniciativa “no abarca todo el espectro nacional en cuanto a aquellos que son actores fundamentales en el desarrollo de la economía del país”, se trata de “un inicio”, y consideró que es necesario “ponderar desde lo positivo” al proyecto. “Es muy difícil hacer una ley, en este momento, que abarque toda la problemática de lo que es la burocracia en nuestro país, que genera costos y que no ayuda a las empresas a desarrollarse y a su vez trasladar los beneficios a los clientes”, reconoció, y agregó que le parece “un buen inicio”.

Por otro lado, el diputado dijo que el MEF enviará a la cámara baja “algunas modificaciones” para corregir aspectos que surgieron en el debate durante el estudio en el Senado, pero que no se pudieron corregir a tiempo. En cuanto a la bancada del PN, Andújar resaltó que considera que “hay muchas cosas para corregir y quizás agregar para que las decisiones de implementación de la ley sean mucho más completas y que algunas cosas no queden por el camino”.

La diputada del Frente Amplio Julieta Sierra, quien también integra la comisión, dijo a la diaria que, a su juicio, “se comparte” el espíritu del proyecto entre los legisladores que lo están estudiando, aunque pueda haber diferencias en cuanto a las formas, los mecanismos y la forma en la que están redactados algunos artículos.

Destacó que espera que los diputados tengan la “capacidad” de transmitirles a las personas “la relevancia que tiene [el proyecto] para la cotidianidad y para el día a día”. “Hay cuestiones que son muy técnicas, pero que termina siendo [la posibilidad de] que, cuando vas al súper y comprás algo, [teniendo en cuenta, por ejemplo,] el precio de la pasta de dientes, poder elegir qué es lo que te conviene cuando los productos están en medidas diferentes; [son cosas] que hacen a la rutina y al día a día de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas del país”, sostuvo.