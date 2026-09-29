Sánchez afirmó que Uruguay “quiere estar en el mundo” y por eso “se acerca a la OCDE”

Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, durante la apertura de la 11ª Cumbre Ministerial del organismo, el 29 de setiembre, en la Torre Ejecutiva.

En el cierre de un evento del organismo en Montevideo, el secretario de Presidencia sostuvo que, “cuanto más espacios” tenga el país para “discutir experiencias” que se han dado en otros países, “más soberanía vamos a tener”.

Este martes la Torre Ejecutiva fue la sede de una extensa jornada de intercambio sobre inteligencia artificial e “innovación inclusiva”, en el marco de la 11ª Cumbre Ministerial del Programa Regional para América Latina y el Caribe que tiene la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El debate, que contó con la participación de autoridades de varios países de la región, abrió a las 9.00 con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y cerró a las 13.00 con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

Entre ambos, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, afirmó que la realización en Montevideo de un evento de la OCDE de estas características “está en plena consonancia” con los “compromisos históricos” de Uruguay, como parte de los “diferentes ámbitos multilaterales”.

El canciller destacó en su intervención el convencimiento que tiene el gobierno uruguayo de que “la cooperación y el entendimiento constituyen herramientas esenciales para enfrentar desafíos compartidos y aprovechar las oportunidades que se presentan en un contexto internacional cada vez más complejo”. “Compartimos el compromiso de impulsar mejores políticas públicas para elevar la calidad de vida de nuestros ciudadanos en un contexto internacional desafiante, de transformaciones geopolíticas, de cambios tecnológicos acelerados, y además, por la necesidad urgente de fortalecer la resiliencia económica e institucional”, expresó.

Además de la discusión, que tuvo lugar en el auditorio anexo de la Torre Ejecutiva, el presidente de la República, Yamandú Orsi, volvió a reunirse este martes con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann. El lunes, Cormann había sido recibido por el mandatario en la residencia de Suárez y Reyes. En esta oportunidad, el encuentro fue en la Torre Ejecutiva y contó con la participación de varios ministros.

Sánchez: esto no es “perder soberanía”

En la apertura del evento, Oddone dijo que “Uruguay es un pequeño país que pretende seguir siendo un miembro de la comunidad internacional” y compartir los “valores del multilateralismo” y “la promoción de la democracia”. “Por lo tanto, ser miembros de una organización como la OCDE, que comparte estos valores, es un camino que Uruguay empieza a discutir”, resaltó.

Actualmente, la OCDE está integrada por 38 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. En la región, los únicos países miembros son Chile, Colombia, México y Costa Rica.

El ministro sostuvo que las recomendaciones que surgen de la OCDE y que posteriormente son asimiladas por varios países “son claves para poder entender, para poder compartir y para poder influir en el escenario internacional”. En ese sentido, afirmó que “estar en la mesa donde estas cosas se discuten es mucho más relevante que escuchar esas decisiones” para después simplemente tener que implementarlas a nivel local.

En la misma línea, Sánchez aseguró que “acercarse a los espacios internacionales” no significa “perder soberanía”. Por el contrario, afirmó que esto supone “ganar soberanía estratégica, porque vamos a poder compartir nuestras experiencias” y, al mismo tiempo, “construir un camino común en conjunto en donde las mejores prácticas internacionales puedan ser aprendidas para trasladarlas a nuestro país”.

El secretario de Presidencia dijo que Uruguay “tiene una vocación de defender el multilateralismo”, así como de “generar un camino común que nos permita avanzar decididamente hacia mayores niveles de democracia, libertad e igualdad”.

Al cierre del evento, Sánchez recalcó que Uruguay pretende tener una mayor presencia en aquellos lugares donde “se planifican las nuevas reglas de juego del mundo que vendrá”. Mencionó, por ejemplo, la biotecnología, la inteligencia artificial y la discusión sobre “cómo generamos mejores condiciones para cerrar las brechas de desigualdad que tiene el mundo para permitirles a todos los ciudadanos de este mundo que puedan vivir en paz, en democracia, en libertad, y que los derechos fundamentales sean respetados”.

“Por eso Uruguay quiere estar en el mundo, por eso Uruguay se acerca a la OCDE, por eso Uruguay se acerca a este espacio con responsabilidad, porque estamos convencidos de que cuanto más espacios tenga Uruguay de intercambiar y discutir experiencias que se han dado en otros países del mundo, más soberanía vamos a tener en nuestro país”, manifestó el secretario de Presidencia.