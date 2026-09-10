Las solicitudes de exportación cayeron 16% en agosto, golpeadas por el impacto de la sequía en los cultivos de soja y arroz

El dato

Según lo reportado por la agencia de promoción de las exportaciones (Uruguay XXI), en agosto las solicitudes de exportación (incluidas las zonas francas) totalizaron 1.121 millones de dólares, lo que supone una caída interanual de 16%. En el acumulado del año la caída fue más leve (1%), con exportaciones que actualmente totalizan los 8.939 millones de dólares. Sin embargo, el dato mensual confirma un fenómeno que ya se venía anticipando, asociado al impacto de la sequía sobre dos de los principales cultivos de exportación del país, la soja y el arroz.

El contexto: el déficit hídrico de fines de 2025 y comienzos de 2026

Entre la primavera de 2025 y parte del verano de 2026, Uruguay atravesó un déficit hídrico como resultado de una seguidilla de meses con precipitaciones por debajo de los niveles normales en las principales zonas agrícolas del país. Ante esta situación, en febrero de este año el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca declaró la emergencia agropecuaria por déficit hídrico en diversas zonas del territorio, que se extendió durante 90 días. No obstante, una vez que finalizó, algunas medidas de apoyo se mantuvieron.

El impacto no fue parejo entre cultivos. El de soja, que atraviesa una fase decisiva para el rendimiento del cultivo durante el verano, fue el más afectado: la producción de la zafra 2025-2026 se estima un 50% menor con respecto a la campaña anterior. El rendimiento, medido como la relación entre la producción en kilos y las hectáreas de superficie sembrada, se redujo en un 45% respecto de la zafra anterior.

El arroz también sufrió el impacto de la falta de agua, aunque en menor magnitud. Su producción cayó 9% frente a la zafra anterior, cuando había alcanzado su récord de producción en toneladas, pero se ubicó en el podio como la tercera mayor producción del cultivo en la serie histórica, debido a un rendimiento promedio elevado.

Cómo se refleja la sequía en el dato de las exportaciones

El dato de agosto no fue la excepción. Las exportaciones de soja, que venía siendo uno de los principales productos de exportación, cayó 70% en la comparación interanual de agosto y acumula una caída de 46% en lo que va del año. El arroz también retrocedió en agosto, tanto en la comparación interanual (33%) como en el acumulado del año (19%).

A esto se suma un contexto de precios que tampoco ayuda dentro del sector: el aumento del costo de los combustibles en Uruguay, en línea con la suba del petróleo, así como el incremento de precios de otros insumos relevantes, como los fertilizantes, presionan los costos de producción en un momento en el que los rendimientos ya vienen perjudicados por el clima. Asimismo, los precios internacionales de estos commodities, si bien repuntaron durante el mes anterior, se ubican algo por encima si los comparamos con el promedio del año pasado.

En contrapartida, algunos productos de exportación han tenido aumentos con respecto al año anterior. Los concentrados de bebidas crecieron 31% interanual en agosto, con Guatemala, Brasil y México como principales destinos, y otros rubros, como el ganado en pie y los vehículos, también compensaron parte de la caída. Por su parte, la carne bovina fue el principal producto exportado en agosto (214 millones de dólares) y, si bien cayó 12% interanual en valor, se trató de una baja más moderada que la registrada en volumen (23%), mientras que los precios internacionales se mantienen firmes y continúan siendo un sostén para el sector.

Un dato para no perder de vista: sin la sequía, el resto de las exportaciones continuó creciendo

Si se mide la actividad del sector exportador en términos de su volumen, el total de solicitudes de exportación acumuladas en 12 meses cayó en 320.000 toneladas entre diciembre de 2025 y julio de 2026. Pero, si se excluyen los productos afectados por la sequía, el resto de las exportaciones acumuló un aumento de 337.000 toneladas en el mismo período. En efecto, la caída del agregado responde casi enteramente al impacto de la sequía, mientras que el resto de la canasta exportadora uruguaya mantiene dinamismo.

Perspectivas para la actividad económica

El desempeño ligeramente negativo de las exportaciones en el acumulado del año se suma a una serie de indicadores adelantados de actividad que ya anticipaban un desempeño magro, como el indicador mensual de actividad económica del Banco Central del Uruguay (BCU), que señaló una contracción de la actividad durante el segundo trimestre del año, y las ventas de gasoil, que durante ese mismo período se ubicaron por debajo de su nivel de un año atrás. Asimismo, durante el segundo trimestre, el índice de volumen físico del núcleo de la industria manufacturera se habría reducido un 0,7% en la comparación interanual.

Con estos antecedentes, se espera que los próximos datos de Cuentas Nacionales que publicará el BCU la semana que viene (correspondientes al segundo trimestre del año) confirmen una moderación adicional en la actividad económica, en un contexto en el que el agro atraviesa un año particularmente desafiante.

En línea con esto, las perspectivas de crecimiento de los analistas, relevadas por el BCU para este año, se han venido corrigiendo a la baja, pasando del 2% en febrero al 1,2% actual. Por su parte, en su última presentación ante el Parlamento, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que, en términos desestacionalizados, se proyecta una baja de la actividad para el segundo trimestre del año.