La ARU lanzó la Expo Prado 2026 e inauguró los históricos galpones, finalmente reconstruidos

La edición 121 de la Expo Prado se realizará del 11 al 20 de setiembre de 2026 en el predio del Prado, en Montevideo; se expondrán más de 2000 animales de 40 razas y unas 2.500 marcas comerciales.

Este lunes se realizó el lanzamiento de la Expo Prado 2026 –la exposición internacional de ganadería, muestra agroindustrial y comercial más importante del país– ante autoridades nacionales y departamentales, referentes de la institucionalidad agropecuaria y productores integrantes de las diferentes entidades socias de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), la gremial que organiza la actividad.

La ceremonia se llevó a cabo en el predio ferial de la ARU, en el último de los tres galpones que faltaba por reconstruir. La obra comenzó en 2023 y demandó una inversión estimada de 1,5 millones de dólares por galpón. Dado que las estructuras fueron declaradas Monumento Histórico Nacional, la intervención debió respetar los diseños originales del arquitecto Cayetano Buigas y Monravá, según destacó Carlos Pascual, uno de los profesionales responsables de la ejecución del proyecto.

Durante el acto protocolar, el presidente de la ARU, Rafael Ferber, en referencia a la obra culminada, expresó que “pasaron por estos galpones generaciones de animales, generaciones de familias, tanto productoras como de trabajadores. Por aquí pasó la evolución productiva de Uruguay. Un día nos encontramos en una encrucijada, los galpones con una vida útil ya consumida. Se nos planteaban varios caminos. Creo que tomamos el camino más difícil, pero que nos trajo hasta este resultado de hoy”.

Ferber enfatizó que “si no hubiéramos tenido siempre el apoyo que recibimos de la Intendencia de Montevideo, que acompañó el proceso, esto hubiera sido realmente muy difícil”, y agregó que “hoy sabemos que el Prado va a seguir siendo ese Prado que todos los años junta la ruralidad y junta esa ruralidad con la ciudad. Pero hay que remarcarlo: la exposición dura diez días. El predio queda pronto para distintas actividades. Tiene que ocuparse todo el año con distintos eventos, como son exposiciones, como es la propia Criolla. La ciudad de Montevideo tiene que aprovecharlo”, concluyó.

Por su parte, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, expresó que “nuestra visión de Montevideo nunca pierde de vista que el 60% del territorio del departamento es rural, y que de aquí viene el 40% de las frutas y verduras que consumimos los uruguayos todos los días. Y que son muchísimas familias rurales las responsables –y a quienes debemos agradecer– de que buena parte de Montevideo tenga ese entorno”.

A continuación, afirmó que “hemos garantizado estas políticas vinculadas al mundo rural en el departamento de Montevideo con la creación de la División de Desarrollo Rural, que no es solamente un movimiento en el organigrama. Es una definición de cercanía, de compromiso, que es el que todos los días la intendencia genera en el diálogo, en la escucha y en la búsqueda de mejores políticas y más soluciones para quienes viven y sobre todo para quienes trabajan en el Montevideo rural”.

En referencia al vínculo entre el gobierno departamental y la ARU, Bergara sostuvo que “obviamente tiene el apoyo de la intendencia, no puede ser de otra manera; desde el propio predio, que es propiedad de la intendencia, pero que está con el mejor destino posible, que es generar este tipo de instancias en donde se encuentran la ciudad y el campo”.

Sobre la Expo Prado, el jefe comunal afirmó que “trae visión, innovación, tecnología, mercado, trae diálogo entre la ciudad y el campo, trae esa cercanía con los productores, con los trabajadores, con los empresarios, ya no de Montevideo, sino de todo el país. Montevideo no puede estar ausente. La coordinación con la Asociación Rural no hace más que avanzar en instancias que generen más oportunidades de negocios, pero sobre todo” que construyan “más bienestar para los uruguayos y las uruguayas”.

El director de Exposiciones de la ARU, Rodrigo Granja, quiso “destacar que la muestra pecuaria” incluirá la participación de más de 2000 animales de 40 razas”. Estarán pasando por estas pistas ejemplares de varias especies, a saber, bovinos de carne y de leche, ovinos, caprinos, suinos, equinos, conejos, aves de corral y perros.

En lo que tiene que ver con la muestra agroindustrial y comercial, según Granja, participarán “más de 650 expositores, representando a más de 2.500 marcas de los más diversos rubros, entre ellos, insumos, instalaciones, tecnologías, finanzas. Están representados, yo creo, todos los actores de las cadenas agroindustriales del país. Sumado a eso, habrá una presencia institucional, tanto a nivel departamental como nacional e internacional, con muchas embajadas que nos acompañan”. Está prevista la realización de innumerables charlas técnicas, mesas redondas y debates sobre temas de interés para el sector, a cargo de técnicos y especialistas nacionales y extranjeros, además de las ya clásicas pruebas funcionales y concursos de producción.

El acto protocolar concluyó con la apertura de la puerta del galpón, a cargo del presidente de la ARU y del intendente de Montevideo.