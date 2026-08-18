Empresarios se reunieron con Orsi y le manifestaron preocupación por la reducción de la jornada laboral

El presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales sostuvo que el gobierno “no promueve la reducción del tiempo de trabajo”, sino “el análisis y la discusión de un tema que hay que abordar”.

Una delegación de la Confederación de Cámaras Empresariales, encabezada por el presidente de la institución, Leonardo Loureiro, junto al titular de la Cámara de Industrias del Uruguay, Leonardo García, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, y el de la Intergremial del Transporte, Ignacio Asumendi, se reunieron este martes con el presidente, Yamandú Orsi, en la Torre Ejecutiva.

A la salida del encuentro, Loureiro dijo en una rueda de prensa que “observan con mucha preocupación” el conflicto en el puerto Montevideo, la competitividad y la reducción de la jornada laboral.

Acerca del conflicto en el puerto y la posibilidad de decretar la esencialidad, el directivo comentó que están “esos instrumentos sobre la mesa”. “Es un tema público y están trabajando para intentar alcanzar un acuerdo, y eso es lo que se busca desde el gobierno”, agregó. Sostuvo que el conflicto genera “un costo muy alto que está pagando el país, y que hay que trabajar mucho con la imagen”. “Eso preocupa”, concluyó.

“Se mantuvieron conversaciones con el presidente de la Cámara de Industrias, el presidente de la ARU [Asociación Rural] y el presidente de la cámara de transporte carretero. Son temas que preocupan y mucho y [sobre los que] se dialogó con el presidente. Hay que dejar trabajar a los negociadores, tanto a los de la empresa como a los que representan al gobierno”, planteó.

Con referencia a la reducción de la jornada laboral, afirmó que “el gobierno no está promoviendo” aplicarla en otros sectores además de la construcción. “Lo que sí se promueve es el análisis y discusión de un tema que hay que abordar”, señaló, y puntualizó: “Es lo que nos transmitió el presidente. En la reunión estaban presentes también el ministro de Economía [y Finanzas], Gabriel Oddone, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez”.

Loureiro dijo que “como expresaron varias cámaras empresariales, no es un tema que se pueda aplicar a todos los sectores de la actividad económica”. “No es viable en determinados sectores, en algunos casos no es viable ni aun con pérdida salarial. Es decir, eso involucra determinado tipo de sectores de actividad económica que requieren capacitación, formación, en los que es necesario tener las personas formadas si se debe crear turnos nuevos o demás. Entonces, eso no está en discusión. Todos los sectores de la actividad económica son distintos, y habrá que analizar cuál es el impacto”, detalló.

Afirmó que se le transmitió al gobierno que “varias cámaras empresariales están haciendo estudios especializados para tener nuestra visión y conocer mejor el impacto que eso tiene en la economía nacional”. Acerca del acuerdo alcanzado entre la Cámara de la Construcción y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), dijo que “tiene su particularidad” y que “esa fue una negociación particular; no es tan sencillo trasladar ese caso a los otros sectores de actividad”.

En materia de competitividad, sobre lo conversado con el mandatario dijo que “hay una ley de competitividad [a estudio] en el Parlamento”. “Esa ley tuvo una forma de participación productiva” y fue producto de “un diálogo entre todos los sectores de la actividad económica, tanto empresarios como trabajadores, sectores de investigación y centros de estudio: todos aportaron a la ley”, sostuvo.

Respecto del contenido del decreto, afirmó que “esa ley tiene ciertas particularidades, la ley que hoy está no deja de ser una simplificación de trámites, ahorra costos, mejora la aceleración de determinados procesos, pero no deja de ser una pequeña porción que no mueve la aguja en la competitividad”.

El ministro de Economía “había dicho que se empezaría a trabajar en el segundo semestre. Hay que trabajar en energía y logística”. Sobre la logística, dijo que “el puerto es clave, por lo que hay que resolver el conflicto”; sobre la energía, mencionó que “se habló del combustible y del costo de la electricidad”. “Se analizan ciertas variables como para generalizar determinados aspectos, por ejemplo, cómo negocia y cuál es el marco regulatorio en los casos de la electricidad y el combustible”, contó Loureiro.