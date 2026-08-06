Asociación de Funcionarios Registrales adherirá al paro general parcial del PIT-CNT

La Asociación de Funcionarios Registrales del Uruguay (AFRU) resolvió adherir al paro general del PIT-CNT que se definió para el 11 de agosto de 9.00 a 13.00. El gremio participará en la movilización, que tendrá como punto de partida la sede de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) hacia el Palacio Legislativo.

El secretario general de AFRU, Daniel Fratín, explicó este jueves a la diaria que “vamos a parar en apoyo a COFE. La asociación es afiliada a COFE, y por eso apoyamos, aparte de compartir las propuestas que hace la central sindical”. Para el gremio es clave cerrar la contratación efectiva de un grupo de trabajadoras que cumplen tareas, y que llegaron a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Sabemos que este año no serán regularizados. Se concurrió también al Parlamento por esto, agregó. Dentro de varios reclamos de la organización sindical, este fue uno de los temas por los que el sindicato se declaró en preconflicto durante la primera semana de julio.

Comentó que las trabajadoras tienen entre 40 y 58 años de edad, “no tienen beneficios sociales” e ingresaron durante el gobierno anterior. Dijo que actualmente accedieron a tener diez días de licencia “porque fue una prerrogativa que concedió la Dirección General de Registros. No debían conceder nada porque son contratos atípicos, pero aceptaron esto a través del pedido que realizó el gremio. Para el sindicato es de vital importancia obtener una solución y que queden regularizadas a partir de la Ley de Presupuesto de este año, y que una vez que se realice la reestructura de la Dirección General de Registros pasen a ser efectivas”.

Fratín dijo que el gremio actualmente “no toma medidas, pero se encuentra en asamblea permanente”, y que “si bien existió un acuerdo de palabra entre la Dirección Nacional de Registros y el Ministerio de Economía por el tema de los contratos, las trabajadoras no acordaron su continuidad a través de un nuevo vínculo”. Al respecto, dijo que “no hay una notificación de que lo acordado con el MEF se haya viabilizado para el financiamiento de esos nuevos contratos hasta fin de año”. Además, dijo que se trabaja entre el sindicato y la Dirección General de Registros en la reestructura de dicho organismo, “pero aún se está en una etapa primaria y falta saber si los números serán avalados por el MEF”.

Dentro de la lista de reivindicaciones está la contratación de más personal, además de la necesidad de que se realicen llamados a concurso de ascenso y para cargos de conducción, la reducción de la jornada de trabajo, el pago del mismo salario en igualdad de tareas y el respeto a la negociación colectiva. “Sucede que el último concurso que hubo en la Dirección de Registros fue en 2016. Se han perdido vacantes paulatinamente durante años, y no se recuperaron”, dijo.

En ese sentido, señaló que “es fundamental que el Estado haga un esfuerzo. Se entiende que hay otros organismos complicados también. La Dirección de Registros tiene sedes en todo el interior, y en alguna actualmente se puede llegar a perder determinados recursos”, y que “no se está exagerando en nada. Es la realidad que vivimos y que hoy tenemos”.