Funcionarios de la Biblioteca Nacional se declararon en preconflicto

El sindicato reclama un espacio para discutir una reestructura y no eliminar vacantes, entre otros puntos.

La Asociación de Funcionarios de la Biblioteca Nacional (AFBN) decidió declararse en preconflicto ante la falta de respuestas por parte de las autoridades sobre una serie de reivindicaciones: instalar una mesa de negociación para discutir una reestructura, regularización del personal, la no eliminación de vacantes, la recuperación de la carrera administrativa, destinar depósitos y/o un local alternativo para la preservación del acervo y la instalación de una negociación colectiva.

María Salaberry, integrante de AFBN, dijo a la diaria que el sindicato les comunicó oficialmente este viernes a las autoridades de la Biblioteca Nacional y del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que se declaró en preconflicto, luego de varios intentos de avanzar en sus reivindicaciones. “No obtuvimos nunca una respuesta; entonces, no queda claro el rumbo que estamos teniendo”, expresó.

“Hoy estamos hablando todos los funcionarios presupuestados. Es unánime el sentimiento de tratar de salvar la Biblioteca Nacional”, afirmó, y apuntó que de los trabajadores contratados están afiliados casi todos quienes cumplen cargos con horas docentes.

Salaberry señaló que actualmente hay unos 40 funcionarios presupuestados y otros 61 trabajadores que ingresaron en un lapso de diez meses bajo un vínculo de tercerización, pases en comisión, horas docentes y/o contratos temporales (becas de hasta al menos un año). “Esto último lo tomamos como precarización, porque no dan una continuidad a la institución con un futuro para preservar una plantilla de trabajadores. Desde hace años la institución tiene tercerizados los servicios de limpieza, custodia y mantenimiento”, apuntó.

“Se hacen ese tipo de vínculos tercerizados que no perdurarán en el tiempo; sí se necesitan personas, pero tendrían que estar en función a la carrera dentro de la institución”, resaltó.

Sobre el vínculo entre la dirección de la Biblioteca Nacional y el Consejo Directivo de la AFBN, Salaberry dijo que hubo reuniones “cada 15 días, pero nunca llegamos a nada”; mencionó que “se tuvo una instancia de negociaciones y habíamos llegado a un acuerdo que después se dilató en el tiempo, e incluso se transformó sin consultar al gremio”.

En cuanto al presupuesto, señaló que en la Rendición de Cuentas, actualmente a estudio de la Cámara de Diputados, no se destinaron recursos adicionales para la Biblioteca Nacional. Con respecto al acervo, advirtió que este “está en deterioro permanente”. “Se necesita hacer una reorganización y separar las colecciones de los originales con los duplicados. Hay una complejidad importante y corre riesgo la memoria del país”, advirtió.

Finalmente, sobre los próximos pasos a seguir por parte de la AFBN, Salaberry adelantó que solicitarán ser recibidos en la Comisión de Educación y Cultura y la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Parlamento, y también se pedirá una reunión en la Dirección Nacional de Trabajo.