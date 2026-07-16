Inspección del Trabajo inició diálogo tripartito con Intergremial Marítima y cámaras empresariales

La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social convocó a las cámaras empresariales y a la Intergremial Marítima –integrada por el Centro de Maquinistas Navales, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines y el Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay Tráfico y Cabotaje– para instalar un ámbito tripartito, para que las partes aborden diferentes temas, entre ellos, las condiciones laborales y la situación de los trabajadores extranjeros. Asistieron representantes de la Intergremial, mientras que por los empresarios asistió una abogada en nombre de las cámaras.

Acerca de la reunión, la subinspectora de Trabajo, Andrea Bouret, expresó en rueda de prensa que “se comenzó un ámbito de diálogo tripartito en el marco del Decreto 291/07. Este decreto establece ámbitos de trabajo de diálogo social a nivel empresa, trabajadores y el Estado. En cada empresa tiene que haber un ámbito de diálogo entre trabajadores y empresarios, para trabajar en seguridad y salud en el trabajo”.

Con respecto a la valoración que hace el Ministerio de Trabajo sobre la situación de los trabajadores extranjeros, explicó que “se está realizando con el rol de fiscalizador que tiene la inspección, que está en proceso de varias inspecciones que están en estudio. En estos espacios también se dialogó sobre construir juntos todo este ámbito de diálogo y, a la vez, internamente se ha conformado un ámbito de trabajo donde están los ministerios de Educación y Cultura, Interior, Trabajo, Inefop y la Prefectura, para trabajar estos temas”.

Bouret destacó que en este momento hay 18 ámbitos tripartitos en los que “se trabajan situaciones específicas”, y que “la última fue en la rama de actividad de frigorífico, donde se trabajan temas acordes a la normativa, a los servicios de prevención y salud, al acoso y violencia en el trabajo, el protocolo alcohol y droga o situaciones específicas que se den, por ejemplo, riesgo ergonómico, que se da en muchas ramas de actividad”.

La opinión de los trabajadores

Por su parte, Facundo Montaña, que estuvo presente en representación de la Intergremial Marítima, dijo a la diaria este miércoles que “la organización tenía gran expectativa de que se presentaran todas las partes de la reunión, pero la realidad es que no fue así. La parte empresarial no se presentó y enviaron a una abogada que no habló. Fue a escuchar, pero no aportó ningún material. No dijo nada”.

Señaló que lo que más destaca la Intergremial es que “presentamos pruebas, nos confirmaron que hay trabajadores extranjeros sin aportes de la seguridad social y cobrando menos que los operarios uruguayos”. Campaña destacó que “se quiere seguir generando una mesa de diálogo para resolver temas. Si se confirmó que lo que denunció el sindicato es real, ¿para qué quieren una mesa de diálogo? Que hagan cumplir la ley y ya está, y posteriormente seguir generando una mesa de diálogo para mejorar las relaciones”.

El dirigente insistió en que “lo que se está incumpliendo hay que hacerlo cumplir, y más si se dieron cuenta de lo que se denunció y la propia Inspección de Trabajo realizó supervisiones y controles solicitando datos que no se presentaron, que no cobran lo mismo que los uruguayos y sin realizar aportes a la seguridad social”.

Las partes volverán a reunirse en agosto, en fecha a definir. Montaña expresó que la Intergremial Marítima transmitió que en próximas instancias la Prefectura Nacional Naval debe participar “porque es culpable de todo lo que sucede y todavía no se presenta en ningún ámbito”.

“Celebramos que la Inspección del Trabajo haya generado un encuentro así. Es que nadie lo venía convocando. Pero lástima que las cámaras empresariales no lo toman en serio y eso nos parece desde la Intergremial Marítima que es una señal para el gobierno”, manifestó.

La voz de los empresarios

Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria Pesquera, Juan Riva-Zucchelli, dijo brevemente a la diaria que “la seguridad en el trabajo es fundamental para los armadores” y que los temas de seguridad más importantes “son los relativos al consumo de drogas y alcohol a bordo, que son las principales causas de los problemas de convivencia y riesgos de seguridad sobre las embarcaciones”.

Mencionó también que preocupa “la seguridad en los muelles y la presencia de personas deambulando que ingresan al puerto sin controles adecuados, que no pertenecen a las tripulaciones, violando el código de seguridad PBIP (código internacional de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias)”.

Para las empresas, los temas de seguridad para el trabajo embarcado “pasan fundamentalmente por tener las condiciones adecuadas en los barcos, de acuerdo con las exigencias de Prefectura. Sin cumplir esas exigencias no pueden salir a navegar”. Luego, con respecto a la seguridad a bordo, dijo que “la figura clave es la del patrón de pesca, que es la máxima y única autoridad, y nos parece bien que el sindicato de patrones participe en estas instancias también, porque siendo la autoridad, no siempre asumen la responsabilidad por lo que sucede a bordo. Deben asumirla”.

Riva-Zuchelli considera que las empresas “invierten permanentemente para que los barcos estén operativos en condiciones de trabajar”, pero luego “son los patrones, maquinistas y marineros quienes deben cumplir con las normas para un trabajo seguro. Desde las empresas sabemos que hay mucho para hacer en materia de prevención y capacitación, trabajamos en eso, lo seguiremos haciendo y nos parece muy bien que todos los involucrados hagan foco en estos temas, en lugar de estar discutiendo cosas que no conducen a nada y sin cumplir con los mínimos códigos de relacionamiento y respeto entre las partes”.